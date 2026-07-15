El Concello de A Coruña sube un 16% el contrato de la planta de basuras tras quedar desierto el concurso

El Ayuntamiento de A Coruña eleva un 16,5% el coste por tratamiento de cada tonelada de residuos para hacer frente al contrato de la planta de Nostián tras quedar desierta la licitación. La falta de ofertas de las empresas, asume el Concello, «confirma objetivamente la insuficiencia del diseño económico» del concurso y «constituye un indicador objetivo de que el mercado no ha considerado rentable o asumible el contrato», recoge en el acuerdo que este miércoles adoptará la Junta de Gobierno Local.

Para evitar más dilaciones en un servicio que se presta sin contrato desde 2020 por la demora en convocar el concurso, el Ayuntamiento evita redactar unas nuevas bases. Su decisión, que hoy ratificará la junta de gobierno, pasa por devolver el procedimiento al momento de contestación de las alegaciones de las empresas del sector y abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas. De este modo, da una nueva respuesta a las peticiones de potenciales licitadoras (Urbaser, FCC y Valoriza), para «revisar la configuración económica del contrato en aquellos extremos que inciden directamente en la viabilidad de la concesión». Ya lo había hecho parcialmente en su primera contestación, aunque esa mejora "no ha bastado para hacer el contrato atractivo".

La revisión implicará un aumento del canon que cobrará la adjudicataria por la tonelada recibida y tratada en la planta tanto al Ayuntamiento de A Coruña como a otros clientes. El Consorcio As Mariñas, que agrupa a ocho concellos de la comarca, lleva su basura a estas instalaciones y negocia en la actualidad su continuidad.

Sube el canon por tonelada de basura tratada

En los dos primeros años de la nueva concesión, que se prevén de «transición» a la espera de las obras de mejora, el coste por tonelada sube de 89,96 a 94,93 euros. En los 23 siguientes, pasa de 112,6 a 131,18, un 16,5% más. Siempre dentro de la horquilla de 132.001 a 177.999 toneladas tratadas cada año. Si está por debajo, el coste será de 149,45 euros, frente a los 130,88 de la primera licitación; y si supera ese umbral, el canon será de 117,40 euros, por encima de los 98,82 anteriores.

Este encarecimiento, que las licitadoras pueden reducir en sus ofertas, repercutirá en el presupuesto que reserva el Ayuntamiento para hacer frente al contrato. La partida sube 46 millones a lo largo de los 25 años de duración del servicio. De reservar 9,49 millones de euros para pagar a la nueva adjudicataria en los dos primeros años de la concesión, pasa a 10,02. Y de los 13,89 millones para cada uno de los 23 siguientes ejercicios, sube a 15,86.

La advertencia previa de Hacienda

Ya antes de las alegaciones de los gigantes del sector, la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), dependiente del Ministerio de Hacienda, había advertido al Concello de que las condiciones que planteaba no permitirían a las empresas recuperar la inversión. Como adelantó este diario el pasado noviembre, la ONE concluyó que el contrato no era «viable financieramente» para las compañías porque no llegarían a «recuperar la inversión realizada».

Ante ese informe no vinculante, el Concello rehusó reformular el concurso. Las modificaciones al alza de los costes vinieron después de que las empresas interesadas en el contrato de Nostián presentasen alegaciones. Ahora asume que ese primer incremento del precio, sin embargo, «no ha bastado para hacer el contrato atractivo», como demuestra la falta de ofertas, que «legitima la revisión del pliego» para su «adecuación al mercado» y garantizar la «viabilidad» de la concesión.

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«La ausencia de ofertas —admite el Ayuntamiento en el expediente que lleva a la junta de gobierno— constituye un indicador objetivo de que el mercado no ha considerado rentable o asumible el contrato en los términos configurados, singularmente cuando tal percepción coincide con advertencias formuladas por potenciales operadores en el trámite de alegaciones».