A Coruña adjudicada por 3,4 millones las actividades deportivas municipales y promete mejorar las condiciones laborales de la plantilla

El Concello de A Coruña ha adjudicado a la empresa murciana Salzillo Servicios Integrales el servicio de actividades deportivas municipales por 3.467.806,37 euros. El contrato tendrá una duración inicial de dos años y podrá prorrogarse durante otros dos, según anunció este miércoles la alcaldesa, Inés Rey, tras la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno Local.

El programa permite que más de 4.000 personas accedan regularmente a la práctica deportiva en las instalaciones municipales. El nuevo contrato incorpora medidas para mejorar la estabilidad y condiciones laborales de la plantilla, además del compromiso de la adjudicataria de aportar 15.000 euros adicionales para renovar el material deportivo.

El relevo tras los impagos de Serviplus

La adjudicación del servicio llega tras los problemas generados por Serviplus, la anterior concesionaria del servicio, que acumuló retrasos en el pago de la nómina de los trabajadores y dejó sin pagar salarios y pagas extraordinarias. Esta situación provocó que el personal y los usuarios del ser servicio se concentraran para protestar, y que incluso convocaran una huelga en el mes de enero.

Ante esta problemática, el Concello recurrió a la empresa municipal EMVSA de forma temporal para mantener la actividad en las escuelas deportivas y asumir la gestión del personal. Las deudas acumuladas continúan siendo responsabilidad de Serviplus.

Ayudada al ciudadano todos los días de la semana

La Junta de Gobierno Local también adjudicó a Contacnova SLU el servicio municipal de atención telefónica por 3.027.162,32 euros. La principal novedad será la ampliación de horarios para que la línea funcione todos los días de la semana.

El Concello adjudicó además dos puestos en el mercado de San Agustín y otros dos en Monte Alto, que reabrió el pasado mes de diciembre tras su renovación.

Noticias relacionadas

El Ejecutivo municipal confirmó que otorgó la licencia al Deportivo para reformar la Torre de Marathón y conectarla con el estadio de Riazor, el club dispondrá de seis meses para iniciar unos trabajos con un plazo de ejecución de un año.