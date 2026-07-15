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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 15 de julio
Música, cine, pintura, conferencias... Te proponemos cuatro citas destacadas de ocio y cultura para hoy
Pintura en directo con Mónica Coto y Mäbu
La artista Mónica Coto realizará un número de pintura en directo acompañado por el ritmo del dúo musical Mäbu en la plaza de Azcárraga, como parte del ciclo metropolitano Elas Son Artistas. Mónica Coto es una artista con taller en A Coruña.
20.15 horas. Plaza de Azcárraga
Hitchcock en la pantalla del ciclo ‘Cinenterraza’
La segunda semana del ciclo fílmico Cinenterraza comienza con la proyección de Encadenados, del director británico Alfred Hitchcock. Al finalizar la proyección habrá un coloquio con el actor Denís Gómez sobre el contenido de la cinta.
22.30 horas. Fórum Metropolitano (Calle Río de Monelos, 1A)
Tonihno Orta y Jorge Prado, en el Garufa
El músico brasileño Toninho Orta, ganador de un Latin Grammy, y el saxofonista español Jorge Prado unen fuerzas para un concierto en el Garufa Club, dentro del programa del festival +QJazz.
21.30 horas. Sala Garufa Club (Calle Riazor, 5)
Conferencia sobre el pasado esclavista
La arquitecta Cristina Botana ofrecerá una conferencia sobre el pasado del puerto de A Coruña en el tráfico transatlátantico de esclavos, bajo el título A Coruña entre memorias: historia, colonialismo e identidade.
19.30 horas. AC Alexandre Bóveda (Calle San Andrés, 36)
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