A Coruña reforzará la limpieza de María Pita tras la final del Mundial

El Concello de A Coruña reforzará el dispositivo de limpieza y la instalación de contenedores de la plaza de María Pita con motivo de la final que disputará España este domingo. El encuentro podrá seguirse en la pantalla gigante donde ya se emitieron los cuartos de final y las semifinales de este martes.

La alcaldesa, Inés Rey, confirmó que la pantalla continuará en la plaza para el partido más esperado. "Por su puesto estará ahí la pantalla esperando a toda la afición el domingo", señaló a preguntas de los medios.

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El dispositivo municipal incluirá un refuerzo de los equipos de limpieza tras algunas críticas que se pudieron leer en redes tras el encuentro frente e Francia. "Queremos que todo el mundo disfrute en la plaza, pero tampoco queremos que la imagen posterior sea de demasiados residuos", explicó Rey.