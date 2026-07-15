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Gastronomía

A Coruña suma un nuevo restaurante recomendado en la Guía Michelín: "Muchos clientes que no nos conozcan van a certificar si el trabajo que hacemos está alineado con lo que contamos"

Este reconocimiento se suma al Sol Repsol otorgado en febrero de este año

Josué Neira, Angélica Vieira y Chechu Rey en el restaurante Gunnen. | Carlos Pardellas

Josué Neira, Angélica Vieira y Chechu Rey en el restaurante Gunnen. | Carlos Pardellas

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Adrián Lede

A Coruña

Desde hace dos años en el barrio de Matogrande se encuentra una de las propuestas gastronómicas que más está dando que hablar en A Coruña. Un restaurante de solo tres meses que ofrece tres menús degustación bajo la firma de Chechu Rey, chef de origen ferrolano con tres décadas de experiencia en los fogones.

En estos 24 meses Gunnen ya ha logrado dos grandes hitos en la gastronomía. Desde el pasado mes de febrero cuenta con un Sol Repsol y desde ahora también está integrado en la Guía Michelín como restaurante recomendado.

Este reconocimiento ha sido recibido por Chechu Rey con "tremenda ilusión", y es que la Michelín es "sin duda una guía de referencia". "Es donde muchos clientes que no nos conozcan van a certificar si el trabajo que hacemos está alineado con lo que contamos", añade.

Fotografía Restaurante Gunnen Matogrande. Foto a: Chechu Rey en cocina, chef con nuevo Sol Repsol

El equipo de Gunnen en el momento de recibir el Sol Repsol / Iago López

Además, esto da impulso a la plantilla. "A todo el mundo le gusta estar representando en guías de este nivel. Confirma que el trabajo que estamos trazando es un camino correcto", explica Rey.

Alegría compartida

Chechu Rey empezó trabajando en su juventud como pinche en El Refugio de Oleiros, uno de los restaurantes con mayor prestigio de la zona. Tras formarse académicamente en la profesión, recorrió el mundo trabajando para grandes cadenas hoteleras y vivió la oportunidad de ser chef ejecutivo de una marca de prestigio como Hijos de Rivera.

En la actualidad codirige La Familia, un proyecto que es la empresa matriz del restaurante. Situada en Agrela, esta es una fábrica desde la que trabaja para empresas del sector agroalimentario y de restauración, diseñando y elaborando platos. Además, el espacio funciona como departamento de I+D para Gunnen: «Allí hacemos ensayos de los platos que luego servimos en el restaurante».

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Gunnen es una palabra de los Países Bajos que significa alegría compartida. "Queremos compartir nuestra alegría con los clientes", explicaba en este diario el cocinero. Lo hacen con tres menús degustación que tienen un mayor o menor precio según los pases, y cuyos platos van variando según los productos que tengan cada día.

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