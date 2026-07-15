El día del Carmen se celebra en A Coruña con fiestas en seis barrios: consulta los planes

Como cada 16 de julio, la gente marinera celebra el día del Carmen y en A Coruña, como reza uno de los cánticos más famosos de la grada de Riazor, "no hay quien pueda con la gente marinera". Aunque en la ciudad esta celebración no tiene tanta tradición como en otras localidades gallegas, sí que seis barrios celebran sus fiestas patronales con diferentes programaciones impulsadas con ayuda del Concello.

En Feáns, Monelos, Peruleiro - Os Mariñeiros, Os Castros, O Portiño y As Xubias vivirán entre este viernes y el domingo fiestas que se convertirán en espacios de encuentro con actividades culturales, música en directo, gastronomía popular y propuestas para todas las edades.

Feáns

En Feáns las fiestas se desarrollan entre el viernes 17 y el domingo 19 con la actuación el primer día de Hugo Mosquera y verbena a cargo de la orquesta Cinema. El sábado actuarán los Viqueiras de Ordes, sesión vermú con la orquesta Los Key, actuaciones de DJ Javito, Paco Pakolas, la Tuna de Veteranos de A Coruña y gran verbena de nuevo con Los Key.

Ya domingo habrá música tradicional con Aturuxo y la charanga Sorcha, demás de la orquesta Travesía y de nuevo DJ Javito para cerrar la celebración.

Monelos

El barrio de Monelos celebrará sus fiestas el sábado 18 en el aparcamiento de la avenida Salvador de Madariaga. Comenzarán con un pasacalles de Os Gaiteiriños y de Birloque Gaiteiros. Ángeles Huerta, directora del documental Esquece Monelos, que repasa la vida del río subterráneo que pasa por el barrio, será la pregonera. Por la tarde habrá juegos infantiles y fiesta de la espuma para los más pequeños, seguidos de las actuaciones de Nuevo Plan, Amizades, Nós Brigantium y los grupos que participan en el pasacalles. Son de Camagüey cerrará la fiesta.

Peruleiro - Os Mariñeiros

En Os Mariñeiros y Peruleiro homenajearán el carácter marinero del barrio con un programa que comienza el viernes con la actuación de Begoña García y una sesión con DJ Javito. El sábado habrá una chocolatada popular, cuentacuentos, actividades infantiles, fiesta de la espuma, música pinchada y la actuación del grupo Miami. El domingo será el último día con un pasacalles de Contiños da Feira, sesión vermú con los Gremlins Pop Rock, la actuación de Nova Trova Coruñesa y el concierto de The Muppets. También habrá durante todo el fin de semana un mercado de artesanía.

Os Castros

En esta programación se sitúa también la ya anunciada Romaría dos Castros, que volverá a llenar de música y actividades el parque de San Diego del 17 al 19 de julio. La programación incluye conciertos de Luar na Lubre, Xurxo Fernandes, Acordeireta, Tres Pesos y Pan Sen Fron, además de pasacalles, juegos tradicionales y comidas populares. El pregón será a cargo de Maika y Willy Sieiro Vázquez, hijos de Víctor Sieiro, histórico impulsor del fútbol sala femenino en A Coruña y vecino muy vinculado al barrio.

Concierto de Luar na Lubre en la plaza de María Pita / CARLOS PARDELLAS

As Xubias

En As Xubias la programación también se centrará en el sábado 18 y comenzará con un pregón sorpresa al que seguirá una sesión vermú amenizada por El Corta. En esta fiesta la gastronomía tendrá gran protagonismo con un concurso de tortillas, degustación de pulpo, una gran churrascada popular y más propuestas culinarias. También habrá juegos para niños y niñas como la búsqueda del tesoro. En cuanto a música, actuará la asociación Eidos y ofrecerán conciertos Folkolicos y Kafé de Pota, además de sesiones de DJ y fuegos artificiales.

El domingo se celebrará la tradicional procesión marítima de la Virgen del Carmen junto con una degustación popular de fideuá y diferentes actividades como la actuación de la Asociación Cultural Folerpas a las 14.00 horas.

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O Portiño

Por último, otro barrio tradicionalmente marinero también celebrará su día grande este fin de semana. El domingo 19 comenzarán con una sesión vermú en el puerto de O Portiño que estará amenizado por José Brea & Miguelón, que será acompañada por una comida popular con churrasco y fideuá. Por la tarde habrá misa en San Pedro de Visma con la Coral Polifónica El Eco, a la que seguirá una procesión hasta el puerto acompañada por el grupo de gaitas Emilia Pardo Bazán. Después se celebrará la tradicional procesión marítima, una ofrenda floral y exhibición de bombas de palenque. El dúo Miami cerrará la jornada en la romería popular con sardiñada y churrasco.