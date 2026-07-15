El envío de basura de A Coruña a un vertedero se encarece para hacer rentable el contrato

El Ayuntamiento de A Coruña opta por dos vías para atraer a empresas al concurso para la modernización y explotación de la planta de basuras de Nostián, tras un primer intento fallido. Al incremento del 16,5% en el coste por tratamiento de tonelada de residuos, añade un mayor volumen de basura que acabará en vertederos, denominada técnicamente rechazos. El objetivo: mejorar las condiciones económicas del contrato para atraer empresas interesadas.

De una media anual de 48.350 toneladas de rechazos durante los 25 años de la concesión sube a 68.460, por los que la empresa concesionaria pasaría de cobrar 5,99 millones de euros anuales a 7,48. La alcaldesa, Inés Rey, ha asegurado este miércoles que estos nuevos costes no implicarán una subida de la tasa de residuos que abonan vecinos y empresas. La revisión se aprobó, argumenta, con el fin de «aportar maior seguridade xurídica e económica ás posibles licitadoras».

Primera licitación desierta

Tras quedar desierta la primera convocatoria del concurso, el Ayuntamiento ha aprobado este miércoles en Junta de Gobierno Local abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas con una revisión de los costes al alza. Los introduce dando una nueva respuesta a las alegaciones formuladas por Urbaser, FCC y Valoriza antes de licitar el concurso, al que no llegaron a presentarse.

En su nueva contestación, el Ayuntamiento eleva aún más de lo que aceptó inicialmente el precio por tratamiento de tonelada de residuos y asume parcialmente algo que había negado en un primer momento a las empresas: considerar como rechazo el 60% del material denominado bioestabilizado, que procede de la fracción orgánica recuperada de residuos mezclados.

Más rechazos a vertedero

FCC había reclamado que el bioestabilizado se contabilizara mayoritariamente como residuo que acabaría en un vertedero externo. En contra de su posición inicial, el Concello acepta ahora calcular como rechazo el 60%. En el anteproyecto del concurso, estimaba que la nueva planta generaría una media anual de 33.516 toneladas de bioestabilizado. Con la revisión, 20.110 serán consideradas rechazo.

Los 7,48 millones de euros anuales por la gestión de esos rechazos corresponden a la factura que la concesionaria cobrará a sus clientes por su envío a un vertedero, una de las dos posibles salidas a estos materiales junto a la incineración. E incluye el impuesto con el que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular grava el depósito de rechazos municipales en vertederos, que es de aplicación, como recoge el anteproyecto para la planta de Nostián.

Los clientes de la planta de basuras

En la actualidad, este complejo recibe las basuras del Ayuntamiento de A Coruña y del Consorcio As Mariñas, en el que están integrados ocho concellos de la comarca. Pero este ente metropolitano no ha confirmado si continuará en Nostián con el nuevo contrato.

El Ayuntamiento remarcó ayer que la concesión de las instalaciones incluye la obligación de que la concesionaria modernice el complejo con, entre otras obras, una nueva línea de tratamiento y nuevas naves de compostaje. Con estas mejoras, el Ayuntamiento prevé reducir la generación de rechazos en más de 10.000 toneladas al año.

"El mercado no ha considerado rentable el contrato"

La falta de ofertas de las empresas, asume el Concello, «constituye un indicador objetivo de que el mercado no ha considerado rentable o asumible el contrato en los términos configurados, singularmente cuando tal percepción coincide con advertencias formuladas por potenciales operadores en el trámite de alegaciones». Ya antes de las reclamaciones de los gigantes del sector, la Oficina Nacional de Evaluación, dependiente del Ministerio de Hacienda, había advertido de que el contrato no era «viable financieramente» para las compañías porque no llegarían a «recuperar la inversión realizada».

Ante ese informe no vinculante, el Concello prefirió no reformular el concurso. Las modificaciones al alza de los costes vinieron después de que las empresas interesadas en el contrato de Nostián presentaran alegaciones. Con el acuerdo de este miércoles en Junta de Gobierno Local admite que ese primer incremento del precio «no ha bastado para hacer el contrato atractivo».