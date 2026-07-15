El IES Eusebio da Guarda recibe el III Premio Tomás Fábregas de A Coruña por su labor en igualdad y diversidad: "Los centros deben ser un lugar seguro y de libertad"
El proyecto 'Iguais na diversidade', nacido en las aulas en 2019, organiza actividades de sensibilización para prevenir la LGTBIfobia y promover el respeto
El Premio Tomás Fábregas reconoce este año la labor que comenzó en las aulas del IES Plurilingüe Eusebio da Guarda en 2019 y que, siete años después, sigue implicando a alumnado y profesorado. Su directora, Isabel Ruso, recibió el galardón en nombre de la comunidad educativa con la satisfacción de ver reconocido un proyecto colectivo. "Cualquier premio que recibamos es una alegría, pero este reconoce una trayectoria en la que se ha implicado todo el claustro y la dirección del centro".
El Concello de A Coruña concedió la tercera edición del premio al instituto por su compromiso con la igualdad y la diversidad afectivo-sexual y de género, así como por la creación de espacios libre de discriminación. "Es la mejor de las noticias después de tantos años de trabajo", señala Ruso sobre un reconocimiento que anteriormente recibieron la activista Fina Baliñas y la asociación Alas A Coruña.
Un proyecto nacido en las aulas
El origen de esta trayectoria está en Iguais na diversidade, una inciativa impulsada en 2019 por la entonces profesora Noemí Díaz, que hasta hace unas semanas fue concejala de Mobilidade. "Entendía que debía haber un respaldo para quienes pudieran encontrarse con algún tipo de rechazo o con una negativa por parte de algún compañero", explica la directora.
Desde entonces, el instituto organiza exposiciones, concursos, cinefórums, materiales educativos y actividades de sensibilización relacionadas con la igualdad y la prevención de la LGTBIfobia. "No es algo que dependa de una o dos personas, sino que año a año se actualiza y va implicando a profesores y alumnos diferentes", destaca Ruso, que subraya el carácter estable de la iniciativa.
La dirección del centro quiere dedicar el premio especialmente al alumnado que ha participado durante estos años y que continúa dando vida al proyecto. "Se le ha permitido expresar y actuar con la mayor naturalidad dentro de nuestro centro", afirma Ruso. Cuatro alumnas, Alma Pena, Daniela Ares, Irene Souza y Zulema Fariña, participaron en el acto celebrado en el Palacio de María Pita junto a François Davó y Noemí Díaz, mientras que la actual coordinadora, Sabela Prieto, no pudo asistir.
Una labor que continuará
La concesión del Premio Tomás Fábregas no supone el final de la iniciativa. "Este proyecto no tiene fin, porque ha impregnado el centro y forma parte de su manera de entender la convivencia", sostiene la directora. Aunque considera que la sociedad y la ciudad han avanzado en el respeto a la diversidad, defiende que los mecanismos de acompañamiento deben seguir disponibles.
Ruso reivindica la educación como una herramienta para construir una sociedad más respetuosa y libre de prejuicios. "Los centros educativos tienen que ser un lugar seguro y de libertad", concluye la directora del Eusebio da Guarda, que considera que esa protección debe estar disponible "aunque ojalá ningún alumno llegue a necesitarla".
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