El Mercado dos Faros regresa a A Coruña vinculado al eclipse solar

A Coruña acogerá el 9 de agosto la segunda edición del Mercado dos Faros, en la sala y terraza Miramar del NH Collection Finisterre.

El evento reunirá 25 propuestas inspiradas en el mar, con gastronomía, arte y diseño atlántico. La cita, vinculada al eclipse de 2026, incluirá música en directo, mercado de arte, concurso de pintura rápida y un paseo guiado al atardecer hasta la Torre de Hércules. La inscripción será gratuita y estará abierta a personas mayores de 16 años.