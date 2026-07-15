Muere el periodista y escritor coruñés Tomás Bárbulo a los 68 años
Fue miembro fundador de Expansión, La Gaceta de los Negocios y El Sol
Europa Press
El periodista y escritor Tomás Bárbulo ha muerto este miércoles en Madrid a los 68 años, según ha informado 'El País', el periódico del grupo Prisa donde trabajó tres décadas.
Nacido en A Coruña en 1958, Bárbulo pasó parte de su infancia en Sidi Ifni y su adolescencia en El Aaiún, capital del Sáhara Español, en la actualidad Sáhara Occidental.
Como periodista ha sido miembro fundador de los diarios 'Expansión', 'La Gaceta de los Negocios' y 'El Sol', y durante treinta años trabajó en 'El País', periódico para el que viajó en numerosas ocasiones por África occidental.
Tomás Bárbulo acababa de publicar la novela 'Aaiún', "un thriller de amor y guerra en la última colonia española". En su novela, Bárbulo desarrolla la intriga en la primavera de 1975, en el Sáhara Español, hoy denominado Sáhara Occidental, donde vivió hasta las vísperas de la Marcha Verde de 1975.
Como escritor, Bárbulo es autor del ensayo 'La historia prohibida del Sáhara Español' (Destino, 2002 y Península, 2017), y de las novelas 'La asamblea de los muertos' (Salamandra, 2017), que obtuvo el premio de la Semana Negra de Gijón a la mejor primera novela y fue traducida a varios idiomas, y 'Vírgenes y verdugos' (Salamandra, 2019), llevada al cine por Gerardo Herrero.
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