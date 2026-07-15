El Obelisco de A Coruña ya tiene nuevos bancos

El Concello da Coruña continúa con la remodelación de los cantones y el pasado lunes comenzó con el el montaje de las nuevas marquesinas de las paradas de transporte urbano situadas en el Obelisco y junto al Copacabana. Las nuevas estructuras serán más amplias que las anteriores y estarán concebidas tanto como espacios de espera para los usuarios del autobús como zonas cubiertas de descanso y encuentro.

Además, en las últimas horas también se ha completado la instalación de los nuevos bancos del entorno del Obelisco. Estos ya estaban construidos en piedra, pero ahora se han instalado los elementos de madera que posibilitan que los ciudadanos se sientene en ellos.

Por su parte, las paradas entrarán en servicio a finales de julio, momento en el que se anularán provisionalmente las existentes en el entorno de la plaza de Mina para acometer su reforma. Una vez adaptadas, volverán a estar operativas con mejoras como la instalación, por primera vez, de una cubierta en la parada del Cantón Pequeño, una de las que registra un mayor número de usuarios en la ciudad. "Trátase de continuar avanzando na remodelación dos Cantóns con máis espazo peonil, mais tamén con melloras nos servizos que xa se prestaban, como as paradas do transporte público", señaló la alcaldesa, Inés Rey.

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La dirección de obra preveía también iniciar a mediados de esta semana la pavimentación del nuevo carril bici de los Cantones, cuyo trazado ya ha comenzado a definirse en las últimas semanas. El recorrido contará con un firme diferenciado para mejorar su visibilidad y reforzar la seguridad vial de ciclistas, peatones y conductores.