Renfe y Policía Nacional unen fuerzas para garantizar la seguridad del turista en los trenes de Galicia

Renfe y la Policía Nacional pondrán en marcha una campaña de información durante los meses de verano para fomentar un turismo seguro. Durante los meses de julio y agosto se instalarán reposacabezas informativos en los trenes Avants que realizan el trayecto A Coruña-Santiago de Compostela-Ourense y los de Media Distancia que conectan A Coruña con Vigo.

De esta forma los pasajeros podrán acceder a través de los códigos QR a información de interés y recomendaciones de seguridad, además de contenidos sobre el Plan de Turismo Seguro, el Pasaporte de Seguridad para turistas y la aplicación MiDNI, que permite acreditar la identidad desde el teléfono móvil con las garantías de la Policía Nacional.

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La iniciativa busca acercar a los pasajeros a estas herramientas para que puedan prevenir posibles situaciones de riesgo y disfrutar de los viajes con más tranquilidad.