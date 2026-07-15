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Reordenan el tráfico entre la Maestranza y la avenida del Metrosidero de A Coruña

Ahora se recorrerá a la inversa

Avenida del Metrosidero

Avenida del Metrosidero / Carlos Pardellas

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RAC

A Coruña

El Concello de A Coruña reordena desde esta semana la circulación entre la Maestranza y la avenida del Metrosidero, una medida que, tal y como indican, fue consensuada previamente con los vecinos del entorno.

Lo más destacado será la modificación del tránsito en el carril que conecta la avenida del Metrosidero con la calle de la Maestranza y que actualmente está configurada en sentido de incorporación a esta última vía. Ahora, pasará a recorrerse a la inversa, con incorporación desde la Maestranza en dirección a la avenida.

Indica el ayuntamiento que esto facilitará las maniobras de los vehículos a la hora de buscar aparcamiento en esta zona, lo que ayudará también a reducir el tránsito en la calle Campo da Estrada, que desemboca en una plaza con la circulación habilitada a velocidad reducida y con preferencia peatonal.

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Los trabajos de señalización de este cambio de sentido se producen en paralelo al repintado de las plazas de estacionamiento para personas residentes.

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