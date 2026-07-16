Aterriza en A Coruña una nueva hamburguesería que huye de los ultraprocesados: "Lo hacemos todo desde cero"

Es difícil vivir en A Coruña y no haber tomado, aunque solo sea una vez, una hamburguesa hecha por Ronald Quintero. Y no importa mucho al local al uno sea asiduo, porque este cocinero venezolano ha estado prácticamente en todos.

Goiko, Efímero, Feypo, Burger Shop y Jack's Burger lo han tenido de encargado tras la parrilla desde que aterrizó en la ciudad hace diez años. En muchos, siguen teniendo platos con su firma. "Los hizo mientras estaba trabajando allí y muchos locales los mantienen, porque son los que más se venden. Pero llegó un momento en el que dijo: 'Necesito algo mío'", cuenta su mujer, Eribeth Durán, mientras Quintero se afana en la plancha de Ronny's Burger.

Hace apenas unas semanas que el local abrió sus puertas en el número 21 de la calle Nicaragua, frente al que algunos aún pasan esperando ver el antiguo Café-Bar Teide. De aquel establecimiento ya solo queda la filosofía de lo casero, aunque con el toque moderno de la comida callejera.

Una de las hamburguesas caseras de Ronny's Burger, en A Coruña. / Gus de la Paz

Porque si en Ronny's Burger hay una ley, esa es que "no se compra nada". "Lo hacemos todo desde cero. La carne se macera en casa y la traemos a diario, y las salsas son recetas únicas", asegura la mujer, que calcula en cerca de una hora la preparación de los distintos elementos que acaban conformando una burger. El chef, dice con humor, ya está resignado: en Ronny's, no hay día sin que le toque llevarse los deberes al domicilio.

Salsas de autor y carne sazonada a mano: el secreto de Ronny's Burger

Esta nueva hamburguesería de A Coruña ofrece seis tipos de hamburguesas con pan rústico o brioche. Entre ellas, una vegana y la ya icónica Ronny's Smash, que ha conquistado al barrio con su mezcla de cheddar, bacon, salsa, pepinillos y el nuevo formato de moda: carne caramelizada con los bordes crujientes.

La suprema de huevo y la de bacon rematan el trío de oro de un menú que se ha cocinado a fuego muy bajo. Bastante antes de sentir el "vértigo" de abrir este local de burgers artesanas, la familia estuvo un largo tiempo con una dieta que los amantes de este emblema estadounidense considerarían el paraíso: hamburguesas y más hamburguesas.

Confiesa Durán que tanto ella como sus tres hijos fueron los conejillos de indias del desarrollo creativo de Quintero. "Probamos muchas y también lo hizo el resto de mi familia y amigos", recuerda entre risas la mujer del chef, que acabó escogiendo "las que más habían gustado" en "la cata".

Todas, eso sí, son gallegas de pies a cabeza. "Buscábamos la calidad del producto gallego. Por eso todo es de aquí, desde el pan hasta la carne o los helados. ¡Incluso tenemos Estrella Galicia! Todo el mundo dice que se nota en el sabor que Ronny le dedica tiempo".

El objetivo del cocinero es precisamente ese, recuperar "la hamburguesa de barrio", alejada de los ultraprocesados y de las cadenas fast food con las que históricamente se relacionan las burgers. "Comida chatarra es McDonald's y Burger King, esto no", afirma con rotundidad Durán, que ha enfrentado los primeros días del negocio con la sensación de saltar al vacío, aunque también con confianza.

Por ahora, dice, "la gente que ha venido ha quedado contenta", aunque "al principio fue duro porque no nos conocían". La pareja aguarda "seguir avanzando poco a poco" y sueña con llegar a abrir un segundo local desde el que continuar compartiendo las recetas de 'Ronny'. "Yo confío en él y sé que va a ir bien. Tiene toda la experiencia del mundo".