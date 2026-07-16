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Afundación calienta motores para el eclipse de sol en A Coruña con una exposición de 23 fotografías

Se puede visitar hasta el 22 de agosto

Eclipse solar en Arkansas

Eclipse solar en Arkansas / Óscar Blanco

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RAC

Afundación ha presentado la exposición 'Luces en la oscuridad. Del eclipse a las maravillas del universo', en colaboración con la Asociación Gallega de Astrofotografía AGA Polaris, que se puede visitar desde este jueves hasta el 22 de agosto en su sede coruñesa y en la que se incluyen 23 fotografías realizadas por astrofotógrafos.

Según explica Afundación, el objetivo es, además de acercar al visitante a los secretos que oculta el universo y a la belleza que envuelve los eclipses, explicar desde un punto de vista científico, a través de los datos, qué ocurre en el espacio cuando se producen estos fenómenos astronómicos.

Entre las fotos que se pueden ver hay imágenes de manchas solares, auroras boreales sobre el faro de Punta Nariga, nebulosas, cometas o grandes paisajes de la Vía Láctea. Cada imagen se acompaña de información sobre la ubicación exacta desde la que se realizó y un relato de curiosidades de lo retratado.

También se incluye un timelapse de un eclipse solar para ayudar a comprender el fenómeno que veremos en A Coruña el 12 de agosto y un mapa interactivo que muestra lo que se podrá ver según la localidad en la que nos encontremos.

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La muestra tiene entrada libre y gratuita de lunes a sábados de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas.

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