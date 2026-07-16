Las fiestas del Carmen dejarán un fin de semana cargado de celebraciones en los barrios de A Coruña. "Serán las mejores hasta la fecha"

"En 30 años no se han hecho en el barrio unas fiestas tan grandes, con tanta actuación y con tanta variedad como las de este año. Serán las mejores fiestas hasta la fecha", confiesa la presidenta de la Asociación de Vecinos Peruleiro-Mariñeiros, Ana María Enero, que fue una de las encargadas en organizar las jornadas festivas del barrio. Los días 17, 18 y 19 de julio, en este barrio se celebrarán las fiestas del Carmen, sin embargo, no será la única zona de A Coruña que cuente con un fin de semana cargado de actuaciones y diversión. Los vecinos de Feáns, Monelos, As Xubias, Os Castros y O Portiño también podrán disfrutar de unas fiestas con programaciones diferentes, pero todas llenas de música y actividades populares.

"Los años anteriores lo único que había era dos días de fiesta con pocas actuaciones, sin embargo, ahora recibimos 20.000 euros del Ayuntamiento para poder traer espectáculos variados", comenta Enero, que reconoce que las fiestas de Peruleiro-Mariñeiros son "para todo el mundo". El inicio de las festividades en el barrio será el viernes 17 a las 20.00 horas con el pregón de la exconcejala de Movilidad de A Coruña y vecina de la zona, Noemí Díaz, a la que se lo habían pedido antes de que dejase el cargo. Ese mismo día, también actuará la cantante Begoña García a las 21.00 horas, a la que seguirá Dj Javito a las 23.00 horas en la plaza principal de Mariñeiros.

El sábado 18, la celebración comenzará con una chocolatada popular a las 11.00 horas y continuará por la mañana con un cuentacuentos en gallego de manos de Laura Pita, que será en la plazoleta del Grupo de Pescadores. Al mediodía, los vecinos también podrán disfrutar de una sesión vermú a las 14.00 horas amenizada por el Grupo Miami en la plaza principal, donde se regalarán 100 kilos de mejillones y donde a las 17.00 horas los más pequeños contarán con hinchables y una fiesta de la espuma para todas las edades. En la plazoleta, Dj Juanm actuará a las 19.00 horas, mientras que en la plaza de Mariñeiros estarán Dj Gramola a las 21.00 horas y Grupo Miami a las 22.30 horas. La jornada terminará con la vuelta de Dj Juanm a las 00.30 horas en la plaza principal.

Desde las 11.00 hasta las 18.00 horas tanto del sábado como del domingo, se habilitará además un mercadillo de artesanía en el barrio que contará con un carácter muy altruista. "En el mercado habrá puestos de la ONG ¿Por qué no? y de las Bolboretas Coruña Dragon Boat (supervivientes de cáncer de mama), entre muchos otros, en los que se venderán camisetas, velas, bolsos, manualidades... El año pasado ya quisimos hacer un mercadillo solidario para visibilizar enfermedades y causas que pasan desapercibidas, sin embargo, se tuvo que cancelar por mal tiempo", relata la presidenta de la asociación vecinal, que destaca la gran solidariedad del barrio y recalca que en las fiestas de este año habrá "un lugar donde donar comida para la cocina económica".

"Esperamos que la gente se lo pase bien y disfrute"

La jornada del domingo 19 dará comienzo con un pasarrúas a cargo de Contiños da feira a las 11.00 horas y continuará con una sesión vermú a las 13.30 horas en la que actuarán, en la plaza principal, Gremlins Pop Rock. A la tarde, los vecinos del barrio contarán con dos actuaciones, una de Dj Mon en la plaza de Mariñeiros a las 15.30 horas y otra de Dj Juanm en la plazoleta media hora más tarde. Para poner el broche final de las fiestas, a las 17.00 horas actuará Nova Trova Coruñesa en la plaza principal, donde le seguirá a las 20.00 horas la actuación del grupo The Muppets. "Hemos contratado una pantalla para poder ver el final del Mundial de fútbol, por lo que el grupo parará a las 21.00 horas y esperemos que España gane para tener un motivo más para seguir celebrando", detalla Enero, que espera que "la gente se lo pase bien y disfrute".

En el resto de barrios también se podrá disfrutar de un fin de semana muy festivo. En Feáns la cita arranca el viernes 17 con las actuaciones de Hugo Mosquera y la orquesta Cinema y continúa el sábado con Viqueiras de Ordes, la sesión vermú de manos de la orquesta Los Key, sesión de Dj Javito, actuación de Paco Pokolas, espectáculo de la Tuna de Veteranos de A Coruña y una gran verbena nocturna amenizada también por Los Key. La celebración finaliza el domingo 19 con música tradicional de Aturuxo y de la charanga Sorcha, actuación de la orquesta Travesía y finalmente con la sesión musical de Dj Javito.

Los vecinos de Monelos contarán con unas fiestas muy familiares, que se celebrarán el sábado 18 con un pasarrúas de Gaiteiriños y de Birloque Gaiteiros, seguido del pregón por parte de la directora de Esquece Monelos, Ángeles Huerta. La jornada continuará con hinchables y fiesta de la espuma para los más pequeños, además de las actuaciones de Nuevo Plan, Amizades y Nós Brigantium, a las que se sumarán los grupos tradicionales del pasarrúas. Para cerrar la celebración, los vecinos del barrio también podrán de disfrutar de el espectáculo de la formación Son de Camagüey.

La Romería de Os Catros se celebrará también entre el 17 y el 19 de julio. Su programación cuenta con el pregón de manos de Maika y Willy Sieiro, comidas populares, juegos tradicionales, pasarrúas y actuaciones de Luar na Lubre, Xurxo Fernandes, Tres Pesos, Contiños da Feira, Acordeireta, orquesta Pantasma, Pan Sen Fron y Dj Misa. Por su parte, en As Xubias las fiestas del Carmen arrancarán el 18 con un pregón sorpresa y una sesión vermú amenizada por El Cota, a la que seguirán un concurso de tortillas y diferentes comidas populares. La jornada continuará con juegos populares, fuegos artificiales y actuaciones de Eidos, Folkolicos , Kafé de Pota y Djs variados. Finalmente, la celebración terminará el domingo con su famosa procesión marítima, además de comidas, juegos populares y el espectáculo de la Asociación Cultural Folerpas a las 14.00 horas.

En O Portiño, el domingo 19 de julio habrá mucha fiesta y diversión. Por la mañana, la jornada comienza con una sesión vermú a cargo de José Brea & Miguelón, acompañada de una comida popular con churrasco y fideuá. A la tarde, además de una misa en la iglesia parroquial de San Pedro de Visma y una procesión hasta el puerto junto con el grupo de gaitas Emilia Pardo Bazán, también habrá después la tradicional procesión marítima con una ofrenda floral y una exhibición de bombas de palenque. La festividad concluirá con una romería popular amenizada por Dúo Miami y que contará también con churrasco y sardinas para todos los vecinos.