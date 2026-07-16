El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración

El Centro Comercial Cuatro Caminos continúa ampliando su zona de restauración, llamada Rincón Verde, de la que dispone en la planta superior del edificio.

En este Rincón Verde ya estaban presentes los locales Cáctus Breakfood, La Pepita, Amasarte y la zona de ocio Solpark.

Segundo en A Coruña

Ahora, se suma un nuevo proyecto de comida internacional que supone el segundo restaurante en A Coruña y cuarto en Galicia. Se trata de la cadena especializada en comida callejera tailandesa Padthaiwok, que nace con el objetivo de democratizar la cocina tailandesa y convertirla en una opción accesible para el cliente, según explica Cuatro Caminos en una nota de prensa.

Equipo de Padthaiwok / LOC

Entre los platos más destacados de los que disponen está el padthai original, los noodles y arroces al wok, los currys, thai bowls, ensaladas o thai burgers. Describen la carta como atrevida y versátil, que ayuda a descubrir nuevos sabores y romper con la rutina del día a día.

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"Con esta apertura, Cuatro Caminos refuerza su papel como un espacio comercial muy presente en la vida de los coruñeses, incorporando nuevas propuestas que responden a las tendencias actuales de consumo y que amplían las opciones disponibles para quienes visitan el centro", explican desde la gerencia.