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El Concello de A Coruña impulsa una campaña para el reciclaje de latas en espacios públicos

Dos educadores recorrerán Riazor y Orzán equipados con grandes mochilas recolectoras de latas

Campaña en favor del reciclaje de latas

Campaña en favor del reciclaje de latas / LOC

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RAC

A Coruña

El Concello de A Coruña ha lanzado la campaña ambiental 'A túa lata ao amarelo', iniciativa que busca fomentar el reciclaje entre la población en colaboración con Every Can Counts Foundation, entidad internacional que busca reciclar latas de bebidas en espacios públicos.

Durante julio y agosto, educadores ambientales de la fundación recorrerán las playas de Riazor y Orzán equipados con unas grandes mochilas recolectoras de latas para informar a ciudadanos de A Coruña o visitantes sobre la importancia de reciclar también en momentos de ocio.

Además, realizarán encuestas para conocer los hábitos de reciclaje de bañistas y seguir mejorando en las campañas de sensibilización. La campaña incluye también la instalación de banderas en los contenedores de reciclaje para señalizarlos.

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“Visítannos miles de persoas e estas campañas contribúen a reforzar a mensaxe para todos os usuarios dos nosos areais e evitar non só os residuos na praia, senón a contaminación do mar e o risco para a biodiversidade e a economía ligada ao litoral”, indicó la concejala Yoya Neira, encargada de asuntos de reciclaje.

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