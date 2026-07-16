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Fiestas de María Pita en A Coruña 2026: programación y guía para el día a día

Luz Casal abrirá los conciertos el próximo 1 de agosto en la plaza de María Pita, donde también actuarán The Rapants el 11. El Noroeste Estrella Galicia se celebrará del 5 al 8 de agosto en siete escenarios repartidos por toda la ciudad y contará con los británicos Echo & The Bunnymen como cabezas de cartel

Concierto en la plaza de María Pita durante las fiestas.

Concierto en la plaza de María Pita durante las fiestas. / CARLOS PARDELLAS

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RAC

La actriz Lucía Veiga será la pregonera de los festejos con una programación en la que también destaca la Batalla Naval el 14 de agosto, el ciclo As Noites do Parque en Santa Margarita con las actuaciones de la cantante Judeline el día 26 y Valeria Castro el 27, así como la Feria del Libro, que llevará del 1 al 10 las últimas novedades editoriales a los jardines de Méndez Núñez

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