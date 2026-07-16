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Fiestas de María Pita en A Coruña 2026: programación y guía para el día a día
Luz Casal abrirá los conciertos el próximo 1 de agosto en la plaza de María Pita, donde también actuarán The Rapants el 11. El Noroeste Estrella Galicia se celebrará del 5 al 8 de agosto en siete escenarios repartidos por toda la ciudad y contará con los británicos Echo & The Bunnymen como cabezas de cartel
La actriz Lucía Veiga será la pregonera de los festejos con una programación en la que también destaca la Batalla Naval el 14 de agosto, el ciclo As Noites do Parque en Santa Margarita con las actuaciones de la cantante Judeline el día 26 y Valeria Castro el 27, así como la Feria del Libro, que llevará del 1 al 10 las últimas novedades editoriales a los jardines de Méndez Núñez.
Gus de la Paz
Damián S. Capelán
Este fin de semana se celebran las fiestas del Carmen en los barrios de A Coruña
Entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio, los vecinos de Feáns, Monelos, Peruleiro-Mariñeiros, As Xubias, O Portiño y Os Castros festejarán unas jornadas llenas de música, tradición y actividades populares: "Serán las mejores hasta la fecha"
Las fechas clave de las fiestas de María Pita
De la actuación de Luz Casal al arranque del Festival Noroeste. Consulta todos los conciertos que tendrán lugar en A Coruña este agosto.
Alba Porral
Viñetas desde o Atlántico reúne la obra de más de setenta autores de cómic del 10 al 16 de agosto en A Coruña
Artistas y creadores veteranos como Bryan Talbot y Mary M. Talbot traerán sus novelas gráficas a la exposición 'Viñetas con memoria social'
Nico Carreira
El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña desvela su cartel completo: se unen Yerai Cortés y Rusowsky
El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña presenta el cartel completo de artistas que actuarán entre el 5 y el 8 de agosto en siete escenarios distribuidos por toda la ciudad, entre los que se encuentran Yerai Cortés, Rusowsky y Familia Caamagno. A falta de conocer el reparto de días, escenarios y hora de los conciertos, las localizaciones confirmadas para el evento son la playa de Riazor; las plazas de María Pita, España y Azcárraga; el castillo de San Antón; el parque de Santa Margarita; y O Portiño.
Inés Vicente Garrido
Así es el cartel de las fiestas de María Pita
Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra son algunos de los protagonistas de los festejos de A Coruña, con un programa que se completa con la tradicional Batalla Naval, el ciclo As Noites do Parque y la Feria del Libro.
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