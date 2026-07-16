Fiestas de María Pita en A Coruña 2026: programación y guía para el día a día

El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña desvela su cartel completo: se unen Yerai Cortés y Rusowsky

El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña presenta el cartel completo de artistas que actuarán entre el 5 y el 8 de agosto en siete escenarios distribuidos por toda la ciudad, entre los que se encuentran Yerai Cortés, Rusowsky y Familia Caamagno. A falta de conocer el reparto de días, escenarios y hora de los conciertos, las localizaciones confirmadas para el evento son la playa de Riazor; las plazas de María Pita, España y Azcárraga; el castillo de San Antón; el parque de Santa Margarita; y O Portiño.