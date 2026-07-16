Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La reforma de Torre de MarathónEl contrato de NostiánMercado de fichajes del DeportivoExhumación de restos en una fosa común de Beira, en CarralFerroglobe presenta un ERTE para su plantilla de A CoruñaColas para el concierto de Alejandro Sanz en el ColiseumForo Económico de Galicia
instagramlinkedin

Ocio

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 16 de julio

Presentaciones, musicales o proyecciones, entre los planes para este día del Carmen

Verónica Ronda, protagonista de 'Mamma Mia! El musical'

Verónica Ronda, protagonista de 'Mamma Mia! El musical' / Gus de la Paz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Pilar Pallarés presenta su libro de poesía

20.00 horas | Pilar Pallarés presenta en Portas Ártabras su nueva publicación, Unha escriba, editada por Chan da Pólvora, en la que reúne el conjunto de su poesía, incluida la obra dispersa. El acto contará con la introducción de Miguel Mato.

Portas Ártabras

Noche de jazz con aroma a Nueva York

21.00 horas | La neoyorquina Camille Thurman, una de las saxofonistas, vocalistas y compositoras con más pujanza en la escena, participa en el festival Más que Jazz junto al cuarteto del renombrado baterista post-bop Darrell Green.

Teatro Colón

El musical ‘Mamma Mia!’ llega a la ciudad

20.30 horas | El famoso musical basado en las canciones de Abba celebra su primera función y estará en la ciudad hasta el próximo 26 de julio. La obra fue adaptada al cine en una exitosa película protagonizada por Meryl Streep.

Palacio de la Ópera

Proyección de una cinta de culto

22.30 horas | Cinenterraza celebra una nueva jornada con la proyección de la película Smooth Talk, conocida en España como Palabras Suaves, de la directora Joyce Chopra. Cinta del año 1985 protagonizada por una joven Laura Dern.

Fórum Metropolitano

Un festival de jóvenes talentos de la batería

21.00 horas | El aula de Batería La Batecueva ofrece un festival con su alumnado. En el escenario estarán cuatro grandes artistas acompañando a los jóvenes talentos: Ángeles Dorrio, Carmen Rey, Antón Torroncho y Alber Grela.

Noticias relacionadas

Sala Mardi Gras

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
  2. Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
  3. El bocadillo de A Coruña que inventó un niño en Monte Alto llega a la Marina: 'No fui un visionario, solo tenía hambre
  4. La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
  5. Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña
  6. El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: 'Aquí no tenemos congelador
  7. Del Paseo de los Puentes a Inditex: la artesana del papel que conquista a las grandes marcas desde A Coruña
  8. La nueva cafetería argentina de A Coruña donde todo es artesano: 'Hasta la pasta de pistacho es casera

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 16 de julio

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 16 de julio

El IES Eusebio da Guarda recibe el III Premio Tomás Fábregas de A Coruña por su labor en igualdad y diversidad: "Los centros deben ser un lugar seguro y de libertad"

El IES Eusebio da Guarda recibe el III Premio Tomás Fábregas de A Coruña por su labor en igualdad y diversidad: "Los centros deben ser un lugar seguro y de libertad"

La artista coruñesa Bea Lema, protagonista de la campaña de El Corte Inglés por el Día de Galicia

La artista coruñesa Bea Lema, protagonista de la campaña de El Corte Inglés por el Día de Galicia

Muere el periodista y escritor coruñés Tomás Bárbulo a los 68 años

Muere el periodista y escritor coruñés Tomás Bárbulo a los 68 años

El envío de rechazos de A Coruña a un vertedero se encarece para hacer rentable el contrato

El envío de rechazos de A Coruña a un vertedero se encarece para hacer rentable el contrato

El Mercado dos Faros regresa a A Coruña vinculado al eclipse solar

El Mercado dos Faros regresa a A Coruña vinculado al eclipse solar

Abierto el plazo de inscripción para la Carrera de la Mujer en A Coruña

Abierto el plazo de inscripción para la Carrera de la Mujer en A Coruña

A Coruña contratará la atención domiciliaria por 25,50 millones de euros

A Coruña contratará la atención domiciliaria por 25,50 millones de euros
Tracking Pixel Contents