Ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 16 de julio
Presentaciones, musicales o proyecciones, entre los planes para este día del Carmen
Pilar Pallarés presenta su libro de poesía
20.00 horas | Pilar Pallarés presenta en Portas Ártabras su nueva publicación, Unha escriba, editada por Chan da Pólvora, en la que reúne el conjunto de su poesía, incluida la obra dispersa. El acto contará con la introducción de Miguel Mato.
Portas Ártabras
Noche de jazz con aroma a Nueva York
21.00 horas | La neoyorquina Camille Thurman, una de las saxofonistas, vocalistas y compositoras con más pujanza en la escena, participa en el festival Más que Jazz junto al cuarteto del renombrado baterista post-bop Darrell Green.
Teatro Colón
El musical ‘Mamma Mia!’ llega a la ciudad
20.30 horas | El famoso musical basado en las canciones de Abba celebra su primera función y estará en la ciudad hasta el próximo 26 de julio. La obra fue adaptada al cine en una exitosa película protagonizada por Meryl Streep.
Palacio de la Ópera
Proyección de una cinta de culto
22.30 horas | Cinenterraza celebra una nueva jornada con la proyección de la película Smooth Talk, conocida en España como Palabras Suaves, de la directora Joyce Chopra. Cinta del año 1985 protagonizada por una joven Laura Dern.
Fórum Metropolitano
Un festival de jóvenes talentos de la batería
21.00 horas | El aula de Batería La Batecueva ofrece un festival con su alumnado. En el escenario estarán cuatro grandes artistas acompañando a los jóvenes talentos: Ángeles Dorrio, Carmen Rey, Antón Torroncho y Alber Grela.
Sala Mardi Gras
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- La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
- Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña
- El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: 'Aquí no tenemos congelador
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