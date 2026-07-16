Kuwait Airways ‘aterriza’ en Alvedro con billetes desde 400 euros

Una nueva aerolínea ofrece el aeropuerto de A Coruña en su menú de destinos. Air Europa y Kuwait Airways acaban de recuperar su acuerdo de códigos compartidos para los vuelos entre diversas ciudades españolas y la capital del emirato.

El aterrizaje de esta aerolínea en Alvedro será solamente informático, en los sistemas de búsqueda o los paneles de salidas como el de Aena, donde sí que figuran todas las compañías que tienen acuerdos de vinculación con las que «ponen» el avión y la tripulación. Esto explica que Air France, Aeromexico, Level o la rumana Tarom figuren en la página del gestor aeronáutico.

En el nuevo acuerdo se incluyen tanto rutas «ibéricas» como Alicante, Bilbao, Gran Canaria, Lisboa, Oporto y Palma de Mallorca; como varias al otro lado del océano Atlántico. Es el caso de Bogotá, Miami o Sao Paulo, consolidando así la posición de Barajas como hub entre América y Asia. Precisamente esa condición es la que Turkish Airlines, poseedora del 26% de su capital desde el verano pasado, valoró para entablar su puente aéreo con Estambul. De esta manera es posible comprar billetes por 398 euros (precio base para el 20 de julio) en un viaje de menos de 11 horas, con una escala de tres en Madrid para volar de noche hacia el este. En el resto de fechas los precios medios oscilan entre los 500 y 700 euros, con un máximo de 1.000 el 30 de agosto.

Pero este pequeño emirato en la parte más al norte del golfo Pérsico no tiene por qué ser el destino final. Con 5,11 millones de habitantes cuenta con el rascacielos curvo más alto del mundo, el Al Hamra de 411 metros. Además, desde el aeropuerto de Kuwait City su aerolínea de bandera ofrece una nutrida red de destinos en Asia, especialmente en India (ocho) y Oriente Próximo.

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Kuwait Airways se convierte así en una alternativa más para viajar desde A Coruña a Asia. En la actualidad Qatar Airways y Etihad ya ofrecen billetes combinados con origen o destino en Alvedro. La primera es propietaria de un 25% de IAG, la matriz de Iberia y Vueling, con las que ofrece códigos compartidos en casi todos sus vuelos. La segunda, mediante un acuerdo comercial con Air Europa, que sigue teniendo en el grupo Air France-KLM su principal apoyo internacional.