Kuwait Airways ‘aterriza’ en Alvedro con billetes desde 400 euros
Una nueva aerolínea ofrece el aeropuerto de A Coruña en su menú de destinos. Air Europa y Kuwait Airways acaban de recuperar su acuerdo de códigos compartidos para los vuelos entre diversas ciudades españolas y la capital del emirato.
El aterrizaje de esta aerolínea en Alvedro será solamente informático, en los sistemas de búsqueda o los paneles de salidas como el de Aena, donde sí que figuran todas las compañías que tienen acuerdos de vinculación con las que «ponen» el avión y la tripulación. Esto explica que Air France, Aeromexico, Level o la rumana Tarom figuren en la página del gestor aeronáutico.
En el nuevo acuerdo se incluyen tanto rutas «ibéricas» como Alicante, Bilbao, Gran Canaria, Lisboa, Oporto y Palma de Mallorca; como varias al otro lado del océano Atlántico. Es el caso de Bogotá, Miami o Sao Paulo, consolidando así la posición de Barajas como hub entre América y Asia. Precisamente esa condición es la que Turkish Airlines, poseedora del 26% de su capital desde el verano pasado, valoró para entablar su puente aéreo con Estambul. De esta manera es posible comprar billetes por 398 euros (precio base para el 20 de julio) en un viaje de menos de 11 horas, con una escala de tres en Madrid para volar de noche hacia el este. En el resto de fechas los precios medios oscilan entre los 500 y 700 euros, con un máximo de 1.000 el 30 de agosto.
Pero este pequeño emirato en la parte más al norte del golfo Pérsico no tiene por qué ser el destino final. Con 5,11 millones de habitantes cuenta con el rascacielos curvo más alto del mundo, el Al Hamra de 411 metros. Además, desde el aeropuerto de Kuwait City su aerolínea de bandera ofrece una nutrida red de destinos en Asia, especialmente en India (ocho) y Oriente Próximo.
Kuwait Airways se convierte así en una alternativa más para viajar desde A Coruña a Asia. En la actualidad Qatar Airways y Etihad ya ofrecen billetes combinados con origen o destino en Alvedro. La primera es propietaria de un 25% de IAG, la matriz de Iberia y Vueling, con las que ofrece códigos compartidos en casi todos sus vuelos. La segunda, mediante un acuerdo comercial con Air Europa, que sigue teniendo en el grupo Air France-KLM su principal apoyo internacional.
- El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
- Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
- El bocadillo de A Coruña que inventó un niño en Monte Alto llega a la Marina: 'No fui un visionario, solo tenía hambre
- La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
- Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña
- El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: 'Aquí no tenemos congelador
- Del Paseo de los Puentes a Inditex: la artesana del papel que conquista a las grandes marcas desde A Coruña
- La nueva cafetería argentina de A Coruña donde todo es artesano: 'Hasta la pasta de pistacho es casera