Licencia para reformar el convento de As Bárbaras y San Nicolás en A Coruña

El patrimonio religioso de A Coruña sigue con su proceso de renovación. Tras la reforma integral de la Orden Tercera, que se encuentra en su recta final, es el turno de dos inmuebles del centro histórico: el convento de las Bárbaras (las clarisas descalzas) y el centro parroquial y sede de la cofradía de San Nicolás. En ambos casos, el remozado se centrará en la cubierta, y en el de Pescadería también se actuará en la fachada, que da al tramo de San Agustín que comunica con la plaza del Humor.

El Concello de A Coruña ha otorgado recientemente licencias a ambos inmuebles. El templo de la Ciudad Vieja vivirá así su segundo remozado en los últimos tres años. Entre 2022 y 2023, la Xunta financió y llevó a cabo reparaciones en el convento de las monjas clarisas, de clausura, para tratar de solucionar las filtraciones y humedades que sufría el inmueble del siglo XV. Durante el paso del tiempo, el inmueble se ha sometido a múltiples obras de reforma y ampliación. El resultado de este proceso es un conjunto de edificaciones unidas, de diferentes alturas y cotas, con diferentes cubiertas de distinto tipo, pendiente y altura, lo que propiciaba problemas de humedades en sus puntos de conexión.

Paralelamente, el Concello prepara una reforma de la plaza de Santa Bárbara, delante del inmueble. Tuvo que ampliar el plazo de presentación de ofertas porque no concurrió nadie a la licitación y está aún pendiente de contratación. Con un presupuesto de 287.000 euros, el proyecto incluirá la rehabilitación y cuidado del pavimento, con la recuperación del arbolado y la plantación de una octava planta en la plaza, un castaño de Indias. También se soterrarán los servicios.

La esquina del Banco Pastor, un restaurante

El área de Urbanismo también otorgó licencia para que el bajo del antiguo banco Santander en la esquina de Fernández Latorre se convierta en un restaurante. Será la puntilla al pasado financiero de esta exclusiva esquina de Cuatro Caminos. Después de meses de rehabilitación y de perder las grandes letras publicitarias de su tejado, una promotora puso a la venta el pasado mayo los pisos del inmueble, con precios, según su tamaño, entre los 400.000 y los 900.000 euros.