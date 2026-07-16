Los 'mundos fantásticos' de El Bosco y Bruegel llegan a la Fundación Barrié de A Coruña en octubre
La exposición, compuesta por 85 grabados, aguafuertes y xilografías neerlandesas del siglo XVI, se podrá visitar hasta el 24 de enero
La exposición ‘El Bosco y Bruegel. Un viaje a mundos fantásticos’ acercará a la Fundación Barrié de A Coruña 85 grabados, aguafuertes y xilografías de estos dos artistas a partir del 23 octubre. La muestra, dedicada a la imaginación y la fantasía, está compuesta por obras procedentes de la colección Museo Boijmans Van Beuningen que incluyen escenas cargadas de simbolismo, humor e ingenio al tiempo que ofrecen una visión de las técnicas y prácticas del grabado en el norte de Europa durante el siglo XVI, con Amberes como uno de los principales centros de producción y difusión.
Estos grabados neerlandeses del siglo XVI rompieron convenciones artísticas con diseños ingeniosos que lograron llegar a un público más amplio al crear un arte visual satírico, moralizantes y accesible a todos, que supuso el primer prisma moderno en el que todo el mundo se veía reflejado.
"Aunque fueron creados hace quinientos años, los temas de esta exposición resultan sorprendentemente contemporáneos (…) Las imágenes, rebosantes de campesinos y demonios, de locura y fe, convierten la vida diaria, los sueños y las pesadillas en reflejo de lo que significa ser humano. En una época marcada por los memes y el intercambio digital, Un viaje a mundos fantásticos nos recuerda que el impulso de contar historias mediante imágenes —y vernos reflejados en ellas— es eterno”, comenta la Fundación Barrié sobre la exposición comisariada por Peter van der Coelen, conservador de grabados y dibujos del museo Boijmans Van Beuningen.
La Fundación Barrié organizará talleres didácticos dirigidos a centros educativos, colectivos de diversidad funcional y familias durante el transcurso de la exposición, que se podrá visitar hasta el 24 de enero de lunes a domingo, incluidos festivos, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La entrada es gratuita.
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