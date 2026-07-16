París, Sevilla, Ámsterdam, Alicante, Lisboa y Bruselas, rutas prioritarias en Alvedro para los empresarios de A Coruña

Un estudio empresarial realizado por la Cámara de A Coruña señala como prioridad establecer nuevas conexiones aéreas desde de Alvedro con París, Sevilla, Ámsterdam, Alicante, Lisboa y Bruselas. Empresas, asociaciones sectoriales, agencias de viajes y agentes vinculados al turismo de reuniones y congresos han participado en el análisis que ha sido remitido a AENA y al Comité de Rutas Aéreas de Galicia.

El informe, que incluye además datos procedentes de análisis financieros y documentación aeroportuaria, estima una movilidad anual de aproximadamente 56.952 viajes corporativos de ida y vuelta, equivalentes a 113.904 pasajeros al año, con viajeros procedentes de grandes y medianas empresas.

"La conectividad aérea es un elemento clave para la competitividad empresarial y la internacionalización del aéra de influencia de de A Coruña", explican en un comunicado los empresarios, quienes destacan que la demanda aérea se cubre a través de otros aeropuertos como Santiago, Vigo y Oporto, o por conexiones indirectas a través de Madrid y Barcelona. En el ámbito nacional, el informe también destaca una demanda significativa de rutas con Sevilla, Alicante, Bilbao, Valencia y Málaga.

Las empresas consultadas por la Cámara de A Coruña apuntan la necesidad de contar con servicios que cubran las exigencias de los viajes profesionales, como una mayor frecuencia de vuelos, horarios que permitan ida y vuelta en el día, conexiones internacionales eficientes, precios competitivos, disponibilidad de plazas y estabilidad anual de las rutas.

La alcaldesa Inés Rey: "Os números avalan a posición que mantivemos nos últimos anos”

Tras conocer los datos de tráfico del pasado mes de junio, afirmó que los números “avalan a posición que mantivemos nos últimos anos”. “Agardamos que a Xunta de Galicia por fin exerza as súas competencias aeroportuarias e poida continuar adiante cunha política aeroportuaria común onde os tres aeroportos galegos sexan competitivos, non entre sí, senón fronte a outros lugares como Porto, onde van 5 millóns de galegos cada ano a coller os voos que aquí non hai”, apuntó Inés Rey, que pidió al Ejecutivo gallego “que se deixe de limosnas e que aposte por esas conexións e conectividades necesarias e específicas para cada unha das tres cidades”.