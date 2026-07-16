El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña sobre las rutas prioritarias para Alvedro: "La demanda empresarial genera un tráfico recurrente y menos estacional"

Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, explica que el estudio sobre conectividad aérea responde a "una petición expresa hecha por Aena" para cuantificar la demanda empresarial y reforzar los caos de negocio que después presentarán a las aerolíneas. "La demanda empresarial, aunque no es suficiente por sí misma para sostener una ruta aérea, genera un tráfico recurrente y menos estacional que la movilidad turística o la movilidad general", señala.

El presidente de la Cámara relaciona esta necesidad con "una cada vez mayor internacionalización de la economía" del área coruñesa. Como ejemplo, apunta que los certificados de exportación para envíos a países de fuera de la Unión Europea crecieron más de un 15% y que las empresas de la zona ya venden a más de 70 mercados extracomunitarios. "Es muy importante disponer cada vez de una conectividad de mayor cantidad y cálida den las líneas aéreas que realmente demandan nuestros empresarios", sostiene.

Las conexiones actuales "no son suficientes"

Couceiro recuerda que muchos viajes se canalizan ahora a través de los aeropuertos de Santiago, Oporto, Madrid y Barcelona. Estas dos últimas conexiones siguen siendo "esenciales para la conectividad internacional", pero "no son suficientes para cumplir las necesidades del tejido empresarial". Existe, añade, "una demanda específica de conectividad directa con otras áreas del mundo".

Además de las seis rutas prioritarias, la Cámara plantea que Aena complete sus estudios con "unos análisis" para Bilbao, Valencia, Málaga y el mercado alemán, con Frankfurt, Múnich o Hamburgo como posibles destinos. La decisión definitiva corresponde, no obstante, a las aerolíneas. "No sería una decisión política, sería una decisión de corte empresarial sustentada en la información de la que disponen las compañías", precisa.

Un estudio para justificar la petición

La Cámara trata de aportar una información que permita "cuantificar, ordenar y argumentar esta demanda potencial" y justificarla desde el punto de vista profesional y técnico. "Tratamos de pasar de una conversación genérica sobre destinos deseables a una posición estructurada, cuantificada y defendible sobre las rutas que puedan aportar mayor valor económico, empresarial y estratégico a A Coruña", resume Couceiro.

El estudio se apoya principalmente en datos de medianas y grandes empresas, aunque incorpora una extrapolación al resto del tejido productivo según el tamaño y la actividad. Couceiro admite que el tráfico de negocios podría ser incluso superior, pero defiende que se ha buscado "una estimación lo más profesional, transparente y seria posible", sustentada en "los datos de mayor calidad disponibles".

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Sobre futuras ampliaciones de Alvedro, considera que estos análisis ayudarán a Aena a prever su evolución y a activar las actuaciones recogidas en los planes directores. "Es lógico que las inversiones se anticipen en determinado momento porque, si no, el aeropuerto no puede seguir creciendo".