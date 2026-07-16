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El gigante coruñés de los gimnasios Supera cambia de dueño: Portobello vende su mayoría al fondo británico Ancala

La empresa gestiona las concesiones municipales de San Diego y el campo de golf de la Torre, de próxima licitación

La firma de capital riesgo cierra una etapa de expansión tras años al frente del grupo con sede en A Coruña

Instalaciones de polidepotivo de San Diego.

Instalaciones de polidepotivo de San Diego. / Víctor Echave

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R. Prieto

A Coruña

El tablero empresarial coruñés se mueve. El Grupo Supera, el referente en instalaciones deportivas y de ocio fundado en la ciudad en 1993, ha sido adquirido por Ancala, gestor internacional de infraestructuras, en una operación que saca del accionariado a la firma Portobello Capital. Más allá de los despachos financieros, el cambio de dueños pone el foco en el futuro inmediato de las instalaciones que la compañía explota en la ciudad.

La gestora de fondos negociaba desde abril la venta del grupo coruñés Sidecu, matriz de la cadena de gimnasios Supera, al fondo de infraestructuras británico Ancala Partners.

 La compañía, que mantiene una fuerte vinculación con la ciudad, también a través de instalaciones emblemáticas como el complejo de San Diego y el campo de golf de la Torre de Hércules, afronta ahora el reto de la renovación de sus contrato. Ambas instalaciones se encuentran actualmente en una situación de transición, pendientes de que el Concello de A Coruña saque a concurso las nuevas licitaciones. Para la nueva dirección, ganar estas licitaciones puede ser crucial tanto por la relevancia social de los centros de la ciudad, como por mantener la cuota de mercado en su sede de origen.

Centros y clientes

A pesar del cambio de propiedad, el CEO de Supera, Guillermo Druet, mantendrá el mando operativo. Druet no solo permanecerá al frente de la compañía, sino que reinvertirá junto a Ancala, un movimiento que busca dar continuidad al plan de expansión que ha convertido a Supera en un operador de referencia en toda la Península Ibérica.

El grupo no detiene su expansión. Gestiona 49 centros deportivos y da Península Ibérica y da servicio a más de 200.000 clientes. Bajo el respaldo de Portobello, Supera ha logrado blindar su liderazgo en España y abrirse camino con fuerza en Portugal —con seis centros en desarrollo— e Italia, donde ya cuenta con sus primeras concesiones en Reggio Emilia y Alessandria.

Para Portobello Capital, la venta representa el cierre de una etapa marcada por la rentabilidad. Carlos Dolz de Espejo, socio de la gestora, ha calificado la operación como una "desinversión exitosa" que valida su estrategia de potenciar empresas del segmento mid-market.

Por su parte, la dirección de Supera ha mostrado su entusiasmo ante la llegada de Ancala, destacando la "experiencia" del nuevo fondo para acelerar el crecimiento en los mercados internacionales. Se espera que la transacción, cuyos términos financieros no han trascendido, se complete definitivamente antes de que finalice este mes de julio.

Balance de 2024

Las últimas cuentas individuales que Sidecu ha registrado reflejan que la gestora de centros deportivos cerró el 2024 con una cifra de negocio de 17,38 millones, casi un 8 % más, y un resultado de explotación de 2,51 millones, un 45 % superior al del año anterior. Pese a esta mejora operativa, los 5,99 millones de gastos financieros mantuvieron a la empresa en pérdidas, aunque reducidas a 140.518 euros, frente a los 811.241 euros del 2023. La sociedad contabilizaba 116,18 millones en activos y un patrimonio neto de 14,13 millones.

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Su principal compromiso financiero era una emisión de bonos de 70 millones —con 69,6 millones reconocidos en balance— cuyo vencimiento fue aplazado hasta marzo del 2028, además de unos 6 millones de deuda bancaria. El negocio se apoya fundamentalmente en la explotación de instalaciones deportivas mediante concesiones públicas, cuyos activos estaban valorados en 29,86 millones.

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