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El 'sanatorio' de Bicicoruña: las nueva instalaciones de mantenimiento de bicicletas de A Coruña doblan tamaño y personal

El aumento de usos de Bicicoruña, que en junio superaron los 260.000, provoca más esfuerzos en el mantenimiento

El 'sanatorio' de Bicicoruña: las nueva instalaciones de mantenimiento de bicicletas de A Coruña doblan tamaño y personal

El 'sanatorio' de Bicicoruña: las nueva instalaciones de mantenimiento de bicicletas de A Coruña doblan tamaño y personal

Pablo Barro

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Pablo Barro

A Coruña

Hace casi cinco años que las bicicletas eléctricas y los nuevos modelos llegaron a las calles de A Coruña. Hoy, el servicio de Bicicoruña cuenta con una flota de 700 vehículos que se usan de media 18 veces al día, casi el doble que en ciudades como Madrid o Palma de Mallorca. Esa mayor demanda (el pasado mes de junio se superaron los 260.000 usos en una ciudad de 250.000 habitantes) obliga también a un mayor esfuerzo en mantenimiento.

Esto ha llevado a que la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades de A Coruña (EMVSA), que se encarga de gestionar el servicio de Bicicoruña, haya trasladado sus talleres desde la avenida do Ferrocarril a su nueva ubicación en el polígono de Agrela. Son 800 metros cuadrados de nave, el doble que el anterior taller, que incluyen una zona de trabajo, otra de almacenaje, un puesto específico diagnosis y reparación motores eléctricos, vestuarios y puntos de recarga para los vehículos que se encargan del traslado de las bicicletas por la ciudad.

Este jueves, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó las nuevas dependencias de mantenimiento que, como explicó, "permiten reorganizar y ordenar mejor estos trabajos". La regidora destacó que los usos de Bicicoruña "están aumentando de forma considerable", batiendo registros mes tras mes, lo que implica también contar con más personal y más especializado porque el mantenimiento tiene que ser más frecuente. "La previsión es terminar 2026 con 20 trabajadores, doblando el personal para logística, mantenimientos y redistribución", apuntó Rey.

Cada operario del taller repara una media de 8 bicicletas al día. Las averías más frecuentes tienen que ver con el cambio de llantas, timbres y frenos. Algunas de estas averías, como la falta de timbres o el desgaste irregular de los neumáticos, están asociados a un uso incorrecto de los vehículos, aunque la alcaldesa señala que "salvo alguna cuestión de carácter puntual, los coruñeses son respetuosos con el patrimonio que es de todos". "Son reparaciones por desgaste de uso, no por mal uso", defiende.

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En los nuevos talleres se arreglan la mayoría de las incidencias que registran las bicicletas de Bicicoruña, aunque hay algún servicio que se externaliza. Por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos, los motores se envían cada 15.000 o 20.000 kilómetros a una empresa especializada para hacer un cambio de correa y mantener la bicicleta en buen estado.

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