Viñetas desde o Atlántico reúne la obra de más de setenta autores de cómic del 10 al 16 de agosto en A Coruña
Artistas veteranos como Bryan Talbot y Mary M. Talbot traerán sus novelas gráficas a la exposición 'Viñetas con memoria social'
Creadores de Gran Bretaña, Francia, Cuba y Portugal y referentes del cómic como Bryan Talbot y Mary M. Talbot, Lisa Lugrin, Clément Xavier, Jean-Marc Troubet (Troubs), Edmond Baudoin, Danay Dana y Paulo Monteiro desembarcarán en la próxima edición de Viñetas desde o Atlántico que se celebra del 10 al 16 de agosto en A Coruña. El cartel del nuevo salón del cómic incluye a más de setenta artistas y veinticuatro exposiciones, además de propuestas para todos los públicos como Viñetas Show, Viñetas Mini, Rúa BD, Viñetas Pro, Viñetas Biblio y Viñetas Inclusivas. Desde el pasado 3 de julio, también se puede visitar la primera exposición 'Eclipse de Viñetas', que reúne obras originales de nueve autores coruñeses y del dibujante Jordi Bayarri hasta el 27 de septiembre.
Esta 29 edición de Viñetas desde o Atlántico estará dedicada a la memoria histórica y a los derechos sociales con una combinación de talento local e internacional. El director del festival, Manel Cráneo, destaca la versatilidad de estilos gráficos y la selección de artistas que participan:
- Bryan Talbot (Wigan, Lancashire, Inglaterra, 1952) es uno de los grandes nombres de banda diseñada británica e internacional. Comenzó en el mundo del cómic underground y publicó por entregas ‘Las aventuras de Luther Arkwright’, considerada una de las primeras novelas gráficas británicas. Colaboró en la revista 2000AD, además de páginas para Judge Dredd y dibujando historias escritas por Alan Moore. En los noventa, comenzó a trabajar para el mercado norteamericano, en series como Hellblazer, Batman: Legends ofthe Dark Knight y The Sandman, con Neil Gaiman. Entre sus novelas gráficas, El cuento de una rata mala, Alice in Sunderland o El corazón del imperio.
- Mary M. Talbot (Wigan, Lancashire, Inglaterra, 1954) es profesora de Lingua y Cultura en la Universidade de Sunderland y autora de artículos académicos sobre poder, género y lenguaje. En 2012, escribió la novela gráfica La niña de sus ojos, que dibujó debuxou Bryan Talbot, con quien también escribió conjuntamente SallyHeathcote. Sufragista y publicó las novelas gráficas La Virgen Roja y Lluvia. En breve, publicará Lo! An amazon! sobre la vida de Mary Wollstonecraft.
- Lisa Lugrin (Thonon-les-Bains, Francia, 1983) estudió antropología y cine y se diplomó en la Escuela de BD de Angoulême. Junto a su compañero de viaje Clément Xavier (Maputo, Mozambique, 1981) fundó Na Éditions. En 2015, recibieron el premio Revelación en el Festival de Angoulême por Yékini, le roi des arènes. Como guionistas, firmaron de forma conjunta la adaptación a la banda diseñada de Une histoire populaire de la France y los álbums Washing-Town y WacoHorror: Elizabeth Freeman, l’infiltrée. Además de realizar trabajos en solitario, en 2016 publicaron conjuntamente en Francia Geronimo, mémoires d’un résistant apache, y en 2025, Le lion de Guantánamo. Su obra Jiujitsufragistas, que estará presente en la planta baja del kiosco Alfonso, cuentan la historia de Edith Garrud, está considerada la primera formada en autodefensa feminista.
- Jean-Marc Troubet, Troubs (Pessac, Francia, 1969) estudió Belas Artes. Vinculado a la banda diseñada periodística y de realismo social, a partir de sus cuadernos de viajes. Destaca su colaboración con el también dibujante Edmond Baudoin (Niza, Francia, 1943), autor que estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Niza. Colaboró en históricas revistas de BD como Pilote, (À Suivre) y L’Écho des Savanes. Ganó el premio Alph-Art del Festival de Angoulême en 1992 y 1997.
- Paulo Monteiro (Vila Nova de Gaia, Portugal, 1967) es un autor polifacético que ha hecho banda diseñada, ilustración, pintura y poesía. Su libro O amor infinito que te tenho e outras historias obtuvo el premio Melhor Álbum Nacional en el Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora. Desde 20025 es director de Bedeteca de Beja y de Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja.
- Danay Díaz López, Danay Dana (A Habana, Cuba, 1983) estudió animación y artes plásticas en la Academia Nacional de Belas Artes, en su ciudad natal. Afincada en Zaragoza, como autora de BD, ha colaborado con la revista Thermozero. Su primer libro de banda diseñada es La maldición de los Heredia, con el que obtuvo el Premio al Mejor Guión y el Premio a la Mejor Obra Aragonesa en el Salón del Cómic de Zaragoza.
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