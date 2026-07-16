Viñetas desde o Atlántico reúne la obra de más de setenta autores de cómic del 10 al 16 de agosto en A Coruña

Creadores de Gran Bretaña, Francia, Cuba y Portugal y referentes del cómic como Bryan Talbot y Mary M. Talbot, Lisa Lugrin, Clément Xavier, Jean-Marc Troubet (Troubs), Edmond Baudoin, Danay Dana y Paulo Monteiro desembarcarán en la próxima edición de Viñetas desde o Atlántico que se celebra del 10 al 16 de agosto en A Coruña. El cartel del nuevo salón del cómic incluye a más de setenta artistas y veinticuatro exposiciones, además de propuestas para todos los públicos como Viñetas Show, Viñetas Mini, Rúa BD, Viñetas Pro, Viñetas Biblio y Viñetas Inclusivas. Desde el pasado 3 de julio, también se puede visitar la primera exposición 'Eclipse de Viñetas', que reúne obras originales de nueve autores coruñeses y del dibujante Jordi Bayarri hasta el 27 de septiembre.

Esta 29 edición de Viñetas desde o Atlántico estará dedicada a la memoria histórica y a los derechos sociales con una combinación de talento local e internacional. El director del festival, Manel Cráneo, destaca la versatilidad de estilos gráficos y la selección de artistas que participan: