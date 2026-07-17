Así avanzan las obras de las nuevas marquesinas de la intermodal de A Coruña

En las últimas semanas, el avance de los trabajos de construcción de la intermodal de Santiago de Compostela suscitó un fuerte debate sobre la idoneidad de la nueva marquesina frente al edificio histórico de la estación. La cubierta acristalada, cuya función es proteger de la lluvia la zona de taxis, y el acceso a la estación y al aparcamiento, cuenta cada vez con más detractores.

En A Coruña, Adif proyecta una estructura para usos similares en el lateral del antiguo edificio de la terminal ferroviaria que, a la vista del avance de las obras, ya da una idea de cómo quedará la zona una vez terminados los trabajos.

Marquesinas de la estación intermodal de A Coruña / Casteleiro

Al contrario que en la ciudad compostelana, la marquesina proyectada en San Cristóbal "volará" desde la fachada por encima de la acera en la que está previsto habilitar la parada de taxis y una zona de estacionamiento express para dejar a los pasajeros denominada bica e vai (kiss and go, en inglés).

Infografía del aspecto que presentará la intermodal de A Coruña / LOC

En ese lateral también estará otro de los accesos al aparcamiento subterráneo de la estación intermodal, cuya gestión está pendiente de concretar por Adif y el Concello. La entrada al subterráneo no estará cubierta. Sí que lo estará la acera en el extremo exterior de ese ámbito, en la que se habilitará la parada del autobús, que mantiene su emplazamiento anterior al inicio de las obras.

Marquesinas de la estación intermodal de A Coruña / Casteleiro

Las estructuras que conformarán la marquesina, que rematará en la pasarela que comunicará las estaciones de trenes y de autobuses, son visibles desde hace semanas desde la Ronda de Outeiro y la avenida do Ferrocarril. No pasan inadvertidas, ya que lucen el color "azul Portela" (en referencia a César Portela, arquitecto autor del proyecto de la estación) presente también en la cubierta del edificio histórico y en la estructura tanto del nuevo edificio como de la pasarela. De hecho, su estética empieza a suscitar cierto recelo vecinal.

Marquesinas de la estación intermodal de A Coruña / Casteleiro

Los trabajos avanzan a buen ritmo. Queda por ver el resultado final que presentará esta infraestructura una vez se complete con la instalación del material de las cubiertas.