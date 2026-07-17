El BNG de A Coruña pregunta por la adjudicación del Programa Lecer y la vuelta de las actividades

El BNG reclama al Gobierno local de A Coruña que aclare cuándo adjudicará el nuevo contrato del Programa Lecer y cuándo comenzarán las actividades de otoño en el Fórum y el Ágora.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, responde que la formación ya fui informada en el consejo rector de que la adjudicación ya está hecha, pendiente de que las empresas aporten documentación. El edil anuncia que el programa arrancará el próximo mes de septiembre.