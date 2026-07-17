La Casa de la Sinagoga de A Coruña será objeto de nuevas excavaciones arqueológicas
El objetivo de los trabajos es determinar la importancia de los materiales arqueológicos hallados en la planta baja del inmueble, adquirido para su futura musealización
Agencias
El Ayuntamiento de A Coruña ha avanzado este viernes que la Casa de la Sinagoga, ubicada en el número 4 de la calle Sinagoga, será objeto de nuevas excavaciones arqueológicas para profundizar en sus orígenes y singularidades.
Hace dos años se hicieron una serie de actuaciones en las que se halló una espina de bacalao que reveló que la edificación tenía uso entre 1432 y 1520, contemporáneo con la etapa de expulsión de los judíos que empezó en 1492 en la Península Ibérica.
Una de las teorías es que el inmueble alberga una mikvé -un espacio que utilizaban los judíos para baños de purificación-, que, de confirmarse, sería una de las cuatro que se conservan en el Estado español.
Ahora se busca determinar la importancia de los materiales arqueológicos de la planta baja, donde se han centrado los trabajos hasta ahora.
El inmueble fue adquirido el pasado mandato para incorporarlo al patrimonio municipal, con vistas a una futura musealización.
Los próximos trabajos empezarán por la estabilización de la forja, la instalación de tuberías provisionales que recojan las aguas pluviales del patio y, a continuación, la excavación arqueológica en sí misma, que se ejecutará en una superficie de 104 metros cuadrados, por niveles estratigráficos.
Todo ello con una inversión prevista, cofinanciada por el Ministerio de Industria y Turismo, de 50.000 euros, según informa el Ayuntamiento de A Coruña en un comunicado.
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