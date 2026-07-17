El CEIP Torre de Hércules inaugura un mural realizado entre 45 niños y niñas y el artista Manuel Suárez
Se ha realizado en las gradas exteriores del centro
El CEIP Torre de Hércules, situado en Monte Alto, tiene desde esta semana un nuevo mural realizado por 45 niños y niñas participantes en los 'campacoles' municipales, la programación especial de verano que impulsa el Concello y la Federación de ANPAS de A Coruña.
Este mural fue coordinado por el artista Manuel Suárez, quien recibió la ayuda de los pequeños y pequeñas que completaron su pintado. Tal y como explica el Concello, ha sido una iniciativa planteada para estimular la cratividad de las nuevas generaciones a través de una actividad colectiva.
Esta pintura se podrá ver en las gradas exteriores del CEIP Torre de Hércules.
“Os centros educativos son sinónimo de ensinanzas e aprendizaxe. Son espazos dinámicos, cheos de vida. E ese espírito tamén ten que ser visible nas infraestruturas dos propios colexios. É fundamental que os patios e as áreas de xogo, ao igual que as aulas, sexan núcleos de actividade onde as nenas e nenos vivan experiencias en positivo coma esta”, explicó la alcaldesa Inés Rey, que visitó este viernes el centro acompañado del edil de Educación, Juan Ignacio Borrego.
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