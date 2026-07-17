El CEIP Torre de Hércules inaugura un mural realizado entre 45 niños y niñas y el artista Manuel Suárez

El CEIP Torre de Hércules, situado en Monte Alto, tiene desde esta semana un nuevo mural realizado por 45 niños y niñas participantes en los 'campacoles' municipales, la programación especial de verano que impulsa el Concello y la Federación de ANPAS de A Coruña.

Este mural fue coordinado por el artista Manuel Suárez, quien recibió la ayuda de los pequeños y pequeñas que completaron su pintado. Tal y como explica el Concello, ha sido una iniciativa planteada para estimular la cratividad de las nuevas generaciones a través de una actividad colectiva.

Esta pintura se podrá ver en las gradas exteriores del CEIP Torre de Hércules.

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“Os centros educativos son sinónimo de ensinanzas e aprendizaxe. Son espazos dinámicos, cheos de vida. E ese espírito tamén ten que ser visible nas infraestruturas dos propios colexios. É fundamental que os patios e as áreas de xogo, ao igual que as aulas, sexan núcleos de actividade onde as nenas e nenos vivan experiencias en positivo coma esta”, explicó la alcaldesa Inés Rey, que visitó este viernes el centro acompañado del edil de Educación, Juan Ignacio Borrego.