Los centros deportivos de San Diego y O Castrillón en A Coruña ampliarán su horario y contarán con un carnet único

El anuncio del nuevo contrato concesionario para explotar los centros deportivos de San Diego y O Castrillón en A Coruña promete "importantes melloras" en lo referente a infraestructuras, materiales y servicios, según el Concello, pero también afectará a su funcionamiento en lo referente al horario y la accesibilidad, que pasará a ser abierta sin límite a ambos espacios para los miembros. A pesar de la demora en la toma de decisión sobre estas instalaciones, como bien ha reconocido la alcaldesa Inés Rey en rueda de prensa, este "asunto de gran relevancia" para la ciudadanía coruñesa solventará una carencia y servirá para "dotar dos mellores e máis modernos medios técnicos e humanos" a los centros.

Además de las inversiones y las importantes reformas anunciadas, el Gobierno municipal recoge en el contrato el cambio horario de apertura, que ganará una hora, al pasar de las 8.00 horas a las 7.00 horas. "Con este adianto dunha hora, a cidadanía que o precise poderá facer uso das instalacións e compatibilizalo mellor cun horario laboral de mañá. Deste xeito, estes centros deportivos poden competir cos de xestión privada en canto ao servicio", detalló Rey.

Entre los cambios de funcionamiento más destacados se encuentra la entrada en vigor de un carnet de acceso único. Esta medida supone que las personas usuarias de los centros deportivos de San Diego y O Castrillón podrán usar las instalaciones de uno u otro independientemente de dónde hayan formalizado su matrícula. La alcaldesa reconoce que este cambio busca animar a las empresas interesadas en el contrato y que ambos centros funcionen en conjunto y complementándose, ya que la concesión se realiza en un lote único.

"De cara ao novo contrato e concesión, teranse en conta as garantías laborais de traballadores, a oferta con plantilla con experiencia profesional no eido, un novo servizo con maior programación diversa e posible, que aposte pola inclusión e opcións para todos os colectivos que forman a veciñanza. Tamén se terá en conta o factor innovación, como a incorporación das clases online", expresó Rey en el anuncio del contrato.

Las futuras tarifas oficiales no se han hecho públicas porque van vinculadas a la resolución del proceso concesionario, pero su tope máximo "estará por debaixo do precio de mercado para instalacións deportivas deste tipo". Sin embargo, en el documento sí se detalla los precios que debe calcular la empresa que aspire a explotar ambas infraestructuras. Los abonos mensuales previstos rondarán los 50 euros en el caso de las familias el 37 euros a título individual, que se reducen a 30 euros en el caso de ser joven, mayor de 65 años o ser una persona con diversidad funcional. Esta reducción se aplica a los pases exclusivamente de mañana. Los tickets diarios para adulto serán de diez euros, nueve en el caso de los niños.