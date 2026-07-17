¿Dónde ver el España - Argentina en pantalla gigante en A Coruña y comarca? Varios concellos habilitan plazas para verlo

Con España en la final del Mundial, la pasión por la Roja se ha desatado en A Coruña y su comarca. Muchos preparan sus planes para ver el partido del domingo, una final contra la Argentina de Messi y Scaloni que la gran mayoría de la población no quiere perderse.

En bares, solos en casa, en grupo, con amigos, en lugares públicos o por la radio, muchas serán las formas de seguir un partido soñado por muchos en el que o España o Argentina añadirán una estrella a su camiseta.

Para aquellos que prefieren verlo en grandes masas, como si estuviesen en un estadio, en A Coruña y concellos de los alrededores hay varias opciones de verlo rodeado de cientos de seguidores.

A Coruña

En A Coruña el partido podrá seguirse en la plaza de María Pita. Allí la pantalla está instalada desde los Cuartos de Final donde pudo seguirse el España - Bélgica y, posteriormente, el España - Francia de semifinales. Este domingo a las 21.00 horas volverá a estar instalada.

Pantalla gigante en María Pita durante la semifinal ante Francia / Carlos Pardellas

Además, para que la plaza no quede sucia, el Concello reforzará el dispositivo de limpieza y la instalación de contenedores de la plaza de María Pita.

Arteixo en el Balneario

En Arteixo, el punto de encuentro será la plaza del Balneario, donde el Concello desplegará una pantalla de grandes dimensiones que medirá 6 metros de ancho por 3,5 metros de alto para garantizar una óptima visibilidad desde cualquier punto del recinto.

Además, desde las 19.30 horas, se calentará motores con la música de DJ DaVinchi.

Betanzos en la plaza

Por su parte, el Ayuntamiento de Betanzos habilitará su epicentro local, la plaza de los Hermanos García Naveira, invitando a toda la ciudadanía a concentrarse en el corazón de la ciudad para vivir juntos el ambiente de la gran cita deportiva.

Cambre en el parque da Igrexa

En Cambre también habrá una gran pantalla para ver el partido, que se instalará en el Auditorio del Parque da Igrexa.

Cartel para la final del Mundial en Cambre / LOC

Carral en el Campo da Feira

Mientras, en Carral también se instalará una gran pantalla para poder ver el España - Argentina. En este concello el punto de reunión será el Campo da Feira.

Abegondo en San Marcos

En el Campo da Feira de San Marcos, de Abegondo, se repetirá lo ya realizado en la final de la Eurocopa de hace dos años ante Inglaterra y que tan buena suerte trajo a la selección española. En el espacio, que cuenta con gran cubierta y gran amplitud, habrá sillas a disposición de quien las necesite también.

Lamine Yamal y Mbappé, en el último Fancia-España, en 2025. / RONALD WITTEK / EFE

Miño en el Parque da Rúa

En el concello de Miño se instalará también una gran televisión en el Parque da Rúa. Bajo el lema, "Este domingo Miño con la Roja" los habitantes de esta localidad costera también podrán seguir el partido multitudinariamente.

A Laracha en la plaza Les Sables d'Olonne

El último de los ayuntamientos del área metropolitana coruñesa que pondrá también una zona de visionado para el partido será A Laracha. En este caso, la pantalla estará situada en la plaza Les Sables d'Olonne.

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Individualmente, entre pocos o en grupo, muchas son las opciones de ver el partido en masa el domingo a las 21.00 horas.