La exclusiva esquina de Cuatro Caminos que albergará un restaurante
El bajo del edificio situado entre Enrique Hervada y Fernández Latorre acaba de recibir licencia para convertirse en un establecimiento de hostelería
La rehabilitación energética de la torre Efisa, la reurbanización de la avenida Fernández Latorre, el centro juvenil O Remanso… Durante los últimos años, las constantes reformas han ido liberando a los edificios de Cuatro Caminos de sus andamios para presentar el nuevo aspecto con el que se va transformando el barrio y su entorno. La zona suma ahora un nuevo cambio: el Concello acaba de otorgar licencia para que el bajo del edificio ubicado en la exclusiva esquina de Enrique Hervada con Fernández Latorre se convierta en un restaurante.
Se trata de un inmueble protegido, construido en 1957, que cuenta con un pasado financiero vinculado al Banco Pastor – su letrero se retiró en 2021 debido a que la normativa impedía renovarlo-.
Después de meses de rehabilitación y de perder las grandes letras publicitarias de su tejado, una promotora puso sus pisos a la venta el pasado mes de mayo con precios que oscilan, según su tamaño, entre los 400.000 y los 900.000 euros.
El edificio está en el catálogo municipal con un nivel de protección tres, con "cierta riqueza de formas y detalles" y contribuye a la "configuración" de la plaza.
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