El festival Manicómicos cumple 25 ediciones en A Coruña y adelanta su gala final por el Mundial de fútbol

El festival Manicómicos celebra su 25º edición en A Coruña con un programa que combina el mejor talento gallego con las compañías y producciones de proyección nacional e internacional, en una línea "cada vez más interdisciplinar" entre el mundo del circo y el clown, según detalla su organizador, Carlos Sante. El evento, que comenzó este jueves y durará hasta el domingo 19 de julio, ofrece "un abanico para todos los públicos" con espectáculos de humor, acrobacias mixtas o el payaso más clásico. Como novedad para este aniversario, Manicómicos recibe el primer número ambulante de su historia, a cargo de los catalanes Always Drinking Marching Band. "Cada año es más complicado seleccionar los espectáculos entre las propuestas que recibimos", informa Sante.

"Cuando comenzamos hace 25 años, éramos una pequeña familia haciéndolo a nivel humano. Ahora hemos adquirido una proyección relevante y recibimos propuestas de todo el mundo. Intentamos programar de manera equilibrada para dar salida también a la que se hace aquí. A través de los años, por ejemplo, el clown gallego tiene su hueco consolidado después de muchos años y se puede medir con lo que se hace en Cataluña, Valencia o Madrid", detalla Sante.

El programa de este viernes comenzó con la Compañía Muu y Crunch 2!, su número de humor. La tarde se divide entre las acrobacias y comedia de Abraham Arzate en El rompe récords y La llegada, teatro absurdo a cargo de Koilara Teatro. A las 22.00 horas, la compañía catalana Always Drinking Marching Band recorrerá las calles del centro de A Coruña con el primer espectáculo itinerante de la historia de Manicómicos, La calle es nuestra.

"Nosotros hacemos un trabajo de base y el eje por el que nos guiamos es el público. Percibimos en nuestra audiencia que son muy seguidores de los eventos, que están atentos y llenan los aforos. Muestran un gran respeto por los artistas en escena. Esto debe resaltarse. El circo es una disciplina artística", puntualiza el organizador, que avisa que los números nocturnos "suelen ser más gamberros" sin excederse.

Al echar la vista atrás y analizar la evolución de Manicómicos, Sante aprecia que se ha abierto el abanico de los números circenses y "todo se ha mezclado hacia lo interdisciplinar". Piensa en el público de los niños de hoy y entre los más mayores encuentra "la primera generación de curiosos que se acercaba a ver el programa". "Al principio venían los payasos mayores, los más antiguos y, por tanto, los mejores. Esto a nivel global, maestros de la comedia física y de los ritmos del humor. Actuaban e impartían formaciones para la gente de aquí. Pero el circo clásico se ha ido diluyendo. Hoy en día, lo más habitual es la combinación de acrobacias, comedia o movimiento, de disciplinas; además de la mezcla de generaciones en las producciones", explica.

Gala final adelantada a las 18.00 horas

El organizador de Manicómicos avisa de que la gala final de la 25º edición ha sufrido un adelanto a las 18.00 horas, para no interferir con la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina. "La gala estará presentada por argentinos, por lo que pueda pasar con el resultado", bromea Sante sobre los artistas Niño Costrini y Romina Kraus. El evento se celebrará en el anfiteatro del parque de Santa Margarita. La gala estará compuesta por algunos de los números de esta edición, que se repetirán en directo, y también se incluirán espectáculos de artistas gallegos.

El programa de este sábado se ubicará en la plaza Pablo Iglesias. Comenzará a las 12.30 horas, a cargo de Mina Clown con Deja que salga el sol, y, a las 18.00 horas, con Mundo Costrini y el concierto The Crazy Mozarts. El clown Paco Panjabi toma el escenario a las 20.00 horas con el número Profesor de Yoga. La compañía Seon pone cierre al día con Infinit un espectáculo de circo con acrobacia, trapecio y danza. El Festival Manicómicos concluirá este domingo en el parque de Santa Margarita. A las 12.30 horas, la compañía SÖA representará Coa cabeza nas nubes en el exterior de la Casa das Ciencias, con teatro físico, danza, clown y acrobacias.