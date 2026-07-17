Comienzan las 'fiestas familiares' de As Xubias: "Con la celebración buscamos crear comunidad"

"Nos gusta ser buenos anfitriones y recibir a todo el mundo de la mejor manera posible", comenta el vicepresidente de la Asociación Cultural y Vecinal Eumedre del barrio de As Xubias, Lucas Santolino. Los días 18 y 19 de julio, algunos barrios de A Coruña contarán con unas jornadas de fin de semana cargadas de celebraciones por motivo de las fiestas de la Virgen del Carmen, entre los que se encuentra As Xubias. Los vecinos del barrio marinero podrán gozar de una nueva edición de una festividad importante para la zona, con actuaciones musicales, comidas populares, juegos infantiles y su tradicional procesión marítima. "Hay actividades para que todo el mundo pueda disfrutar", destaca Santolino.

"Es una de las fiestas de A Coruña con más cooperación vecinal"

El vicepresidente también recalca que suelen ser unos días en los que se acerca al lugar mucha gente de otros sitios, que se unen a los "pocos habitantes" que son en el barrio. "El sábado pasaremos una buena tarde alrededor de la comida en un espacio tan bonito como son As Xubias y el domingo será el día principal con la procesión de la virgen", explica. "Lo más llamativo es la colaboración de los vecinos, que somos los que montamos un poco todo. Es una de las fiestas de barrio con menos presupuesto, sin embargo, con más cooperación vecinal", denuncia Santolino.

El vicepresidente de la Asociación cultural Eumedre, Lucas Santolino (a la izquierda), decora el barrio para las fiestas junto con el resto de vecinos. / Gus de la Paz

El sábado 18 de julio, la celebración comienza sobre las 13.30 horas con un pregón sorpresa, que dará paso a una sesión vermú amenizada por El Corta. A las 14.00 horas, los vecinos podrán disfrutar de una pulpada en la plazoleta principal, además de que se presentarán las tortillas que participarán, una hora después, en un concurso en el barrio. Por la tarde, los más pequeños contarán con juegos populares y una búsqueda del tesoro a las 17.00 horas, mientras que a las 20.00 habrá una churrascada popular también en la plazoleta.

Sobre las 21.00 horas del mismo día, se celebrará un sorteo de jamones, que deja paso a la actuación musical de Kafé de Pota y a las sesiones de Djs. Por último, los vecinos podrá disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales que comienza a las 00.00 horas y pone fin al primer día de celebración del barrio.

La jornada del 19 de julio la abre la Asociación cultural folclórica Folerpas , con una sesión vermú que comienza a las 14.00 horas. Una hora más tarde, volverán las propuestas culinarias con un fideuá de zorza y queso de Arzúa y sobre las 16.00 horas se terminarán las actuaciones musicales con un 'verbeneo de fin de fiesta'.

A las 17.00 horas del domingo, se realizará la tradicional procesión marítima de la virgen y las fiestas concluirán con el popular 'juego de la rana'. "La virgen está en Os Castros, que es zona vecina y amiga, por falta de espacio seguro donde guardarla aquí en el barrio y sale desde el Club Marítimo Oza O Puntal para hacer el recorrido hasta el muelle de As Xubias, donde lo recibiremos con alegría y echando flores al mar", explica Santolino.

"La fiesta la organizamos entre los del barrio, incluso los grupos musicales son amigos o familiares de vecinos", destaca el vicepresidente de la asociación, que cree que el éxito de la celebración es porque "aunque no es la más grande, en vez de centrarse en presupuesto, pone el foco en la participación vecinal para mantener una tradición tan antigua como es el Carmen en As Xubias". "Lo que buscamos es crear comunidad y no tanto en que se haga más grande, ya que también hay problemas por el espacio reducido", confiesa.

"Durante un tiempo dejó de celebrarse y la hemos retomado hace cinco años"

"Es una festividad muy típica y a la gente les gusta mucho. Durante unos años dejó de celebrarse, sin embargo, hace unos cinco años la hemos retomado", subraya Santolino, que detalla que son ellos mismos los que decoran el barrio. "Con el Carmen nos gustaría reunir a toda la gente que marchó de As Xubias, a los que han vivido grandes momentos aquí y a los que estaban en el hospital y venían a dar paseos; para que vengan a rememorar el barrio, que es un poco de todos ellos", destaca.

Según relata Santolino, la clave del barrio es la singularidad de sus vistas y su historia, además de que está ubicado en un lugar simbólico "al lado de los hospitales donde nacen y mueren las vidas". En otras ediciones, el éxito ha sido rotundo, aunque muchos vecinos estaban preocupados por el tema del plan urbanístico que se iba a llevar a cabo. "A los vecinos ya no se les pasa por la cabeza lo del plan, ya que parece que está parado. Ahora, tal vez lo que más puede preocupar son las obras de acceso a los hospitales", sin embargo, el vicepresidente pon el foco en que "el objetivo principal de la gente es pasárselo bien".