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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 17 de julio

Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, el musical Mamma Mia! y el festival Manicómicos, entre las propuestas de ocio y cultura para comenzar este fin de semana

Festival Manicómicos

Festival Manicómicos / Iago López

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Fiesta en Feáns en honor a la Virgen del Carmen

El barrio arranca sus fiestas que se prolongarán durante todo el fin de semana. Este viernes habráactuaciones musicales desde las 20.30 horas con Hugo Mosquera y seguirán con Eli Morales a las 21.30 y la Orquesta Cinema a las 23.00 horas.

Desde las 20.30 horas. Barrio de Feáns

A Coruña honra a la Virgen del Carmen: Imágenes de la procesión

A Coruña honra a la Virgen del Carmen: Imágenes de la procesión

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A Coruña honra a la Virgen del Carmen: Imágenes de la procesión / Gus de la Paz / Gus de la Paz

Nueva jornada del festival Manicómicos

Desde las 12.30 horas habrá actuaciones en el Campo da Leña. Cía. Muu dará el pistoletazo de salida y por la tarde seguirán desde las 18.00 horas Abraham Arzate, Koilara Teatro y Always Drinking Marching Band.

Desde las 12.30 horas. Campo da Leña

Romería de Os Castros con música gallega

El evento arranca este viernes con un pasacalles de Cantigas da Terra. Los hijos de Víctor Sieiro darán el pregón y a continuación tocan Tres pesos y Xurxo Fernandes.

Desde las 19.00 horas. Parque de San Diego (Avenida del Ejército, 17)

Carácter marinero en Os Mariñeiros y Peruleiro

Fiestas del Carmen también en Peruleiro y Os Mariñeiros con una noche de música. El evento será inaugurado a las 20.00 horas y a partir de las 21.00 horas actuarán Begoña García y, a continuación, a las 23.30 horas, sesión de DJ Javito.

Desde las 20.00 horas. Barrio de Peruleiro

Un centro comercial que viaja al pasado

El Centro Comercial Cuatro Caminos celebra Retro Caminos Fest, un evento para los más nostálgicos que permitirá disfrutar de la cultura pop de los años 80 y 90 con música, coleccionismo o zona gaming.

Desde las 10.00 horas. Centro Comercial Cuatro Caminos (Ramón y Cajal, 4)

Otra oportunidad para ver el musical ‘Mamma Mia!’

Dos funciones este viernes del musical basado en las canciones de ABBA que se convirtió en todo un éxito mundial.

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17.00 y 21.00 horas. Palacio de la Ópera (Glorieta de América)

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