Marisol Soengas y Emery Brown, nombrados honoris causa por la UDC

La investigadora Marisol Soengas y el anestesiólogo Emery Brown serán investidos honoris causa por la Universidade da Coruña el próximo 22 de julio. “La concesión de este honoris causa reconoce una trayectoria de excelencia científica y una estrecha vinculación con la Universidade da Coruña”, señala la UDC sobre el reconocimiento otorgado a Soengas, mientras que de Emery Brown destaca su “trayectoria excepcional que transformó la comprensión de la anestesia, de la conciencia y del funcionamiento del cerebro humano”, además de subrayar su compromiso con la formación de nuevas generaciones de investigadores. Con estos dos nuevos nombramientos, la Universidade da Coruña suma ya 33 distinciones honoris causa. El acto académico se celebrará en el paraninfo de la Universidad a las 12.00 horas.

Marisol Soengas

La propuesta para el nombramiento de Marisol Soengas partió del departamento de Biología. Nació en Agolada (Pontevedra) y destaca por su lucha contra el melanoma. Se doctoró bajo la dirección de Margarita Salas en el centro de Biología Molecular Severo Ochoa y desarrolló una importante trayectoria investigadora en Estados Unidos. Regresó a España en 2008 para liderar el Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Sus trabajos contribuyeron a avanzar en los mecanismos moleculares del melanoma y a identificar nuevas terapias, con resultados publicados en revistas científicas de prestigio internacional.

A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios y distinciones por su labor científica, emprendedora y divulgadora, entre ellos el Premio María Josefa Wonernburger Planells, el Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecular y el Premio Fernández Latorre.

Emery Neal Brown

El departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidade da Coruña ha propuesta nombrar a Emery Neal Brown como una de las figuras más destacadas de la ciencia biomédica internacional. Es profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y en la Facultad de Medicina de Harvard, así como anestesiólogo en el Hospital General de Massachusetts. Con una carrera que combina medicina, neurociencia, ingeniería y estadística, sus investigaciones han demostrado que la anestesia general induce estados organizados de actividad cerebral, lo que ha contribuido a hacer más segura la práctica y a abrir nuevas vías para el estudio de trastornos neurológicos y psiquiátricos.

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Brown ha desarrollado innovadoras herramientas matemáticas y estadísticas para analizar sistemas biológicos complejos, con aplicaciones que abarcan desde la neurociencia hasta la resonancia magnética funcional o el estudio de los ritmos biológicos. Sus contribuciones le valieron reconocimientos científicos en Estados Unidos como la Medalla Nacional de Ciencia y fue el primer afroamericano elegido miembro de las Academias Nacionales de Ciencias, Medicina e Ingeniería.