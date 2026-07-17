Miguel Lorenzo repetirá como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña en 2027
Los populares aprueban la lista de aspirantes a las 50 capitales de provincia, manteniendo a 30 alcaldes actuales y renovando once candidaturas
Agencias
El Partido Popular ha confirmado que Miguel Lorenzo volverá a ser su candidato a la Alcaldía de A Coruña en las elecciones municipales de mayo de 2027. La designación ha sido aprobada este viernes en A Coruña durante la reunión del Comité Electoral Nacional del PP, tras la cual comparecieron su presidente, Diego Calvo, y el secretario general del partido, Miguel Tellado.
Junto a Lorenzo, el PP mantendrá en Galicia a María Elena Candía como candidata en Lugo y a Rafael Domínguez en Pontevedra, mientras que Ana Méndez se estrenará como aspirante a la Alcaldía de Ourense.
Doce concejales en 2023
Miguel Lorenzo concurrió como cabeza de lista del PP en A Coruña en las municipales de 2023, en las que la formación fue la más votada y obtuvo doce concejales, aunque la socialista Inés Rey conservó la Alcaldía tras alcanzar un acuerdo con el BNG.
La candidatura coruñesa forma parte de la lista de aspirantes del PP a las alcaldías de las 50 capitales de provincia, aprobada por el Comité Electoral Nacional. El partido mantendrá a los 30 candidatos que actualmente ejercen como alcaldes y renovará once de las veinte candidaturas en las ciudades donde no gobierna.
El PP "aspira a lo máximo"
Calvo ha recordado que en las elecciones de 2023 el PP pasó de gobernar en nueve capitales de provincia a hacerlo en 30. "Aspiramos a lo máximo en las municipales de mayo, a gobernar en todas y cada una de ellas", ha recalcado.
En total, 21 de las 50 candidaturas estarán encabezadas por mujeres. Los cambios se producirán en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.
- El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
- Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
- El bocadillo de A Coruña que inventó un niño en Monte Alto llega a la Marina: 'No fui un visionario, solo tenía hambre
- Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña
- El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: 'Aquí no tenemos congelador
- Del Paseo de los Puentes a Inditex: la artesana del papel que conquista a las grandes marcas desde A Coruña
- La nueva cafetería argentina de A Coruña donde todo es artesano: 'Hasta la pasta de pistacho es casera
- Aterriza en A Coruña una nueva hamburguesería que huye de los ultraprocesados: 'Lo hacemos todo desde cero