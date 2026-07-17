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Miguel Lorenzo repetirá como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña en 2027

Los populares aprueban la lista de aspirantes a las 50 capitales de provincia, manteniendo a 30 alcaldes actuales y renovando once candidaturas

Miguel Tellado y Diego Calvo durante la rueda de prensa en A Coruña en la que anunciaron los candidatos a las alcadías

Miguel Tellado y Diego Calvo durante la rueda de prensa en A Coruña en la que anunciaron los candidatos a las alcadías / Moncho Fuentes

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Agencias

A Coruña

El Partido Popular ha confirmado que Miguel Lorenzo volverá a ser su candidato a la Alcaldía de A Coruña en las elecciones municipales de mayo de 2027. La designación ha sido aprobada este viernes en A Coruña durante la reunión del Comité Electoral Nacional del PP, tras la cual comparecieron su presidente, Diego Calvo, y el secretario general del partido, Miguel Tellado.

Junto a Lorenzo, el PP mantendrá en Galicia a María Elena Candía como candidata en Lugo y a Rafael Domínguez en Pontevedra, mientras que Ana Méndez se estrenará como aspirante a la Alcaldía de Ourense.

Doce concejales en 2023

Miguel Lorenzo concurrió como cabeza de lista del PP en A Coruña en las municipales de 2023, en las que la formación fue la más votada y obtuvo doce concejales, aunque la socialista Inés Rey conservó la Alcaldía tras alcanzar un acuerdo con el BNG.

La candidatura coruñesa forma parte de la lista de aspirantes del PP a las alcaldías de las 50 capitales de provincia, aprobada por el Comité Electoral Nacional. El partido mantendrá a los 30 candidatos que actualmente ejercen como alcaldes y renovará once de las veinte candidaturas en las ciudades donde no gobierna.

El PP "aspira a lo máximo"

Calvo ha recordado que en las elecciones de 2023 el PP pasó de gobernar en nueve capitales de provincia a hacerlo en 30. "Aspiramos a lo máximo en las municipales de mayo, a gobernar en todas y cada una de ellas", ha recalcado.

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En total, 21 de las 50 candidaturas estarán encabezadas por mujeres. Los cambios se producirán en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.

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