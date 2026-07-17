Nueva concesión para los centros deportivos de O Castrillón y San Diego en A Coruña, con exigencia de mejoras cada cinco años

La nueva concesionaria de los complejos deportivos municipales de San Diego y O Castrillón, en A Coruña, asumirá su gestión por un plazo de treinta años y un compromiso de inversión en mejoras cada cinco años del contrato. El Ayuntamiento ha aprobado esta mañana las condiciones del concurso y la apertura del plazo para la presentación de ofertas.

La nueva empresa que se haga cargo de estos centros deportivos deberá afrontar "inversiones periódicas planificadas" a lo largo de la duración del contrato. En el primer año, deberá invertir al menos 676.799 euros en la "adquisición do equipamento deportivo necesario para a posta en funcionamiento".

Después, cada cinco años, tendrá que aportar un mínimo de 200.000 euros en cada anualidad destinados a "manter actualizado o equipamento e as instalacións fundamentais", consta en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, convocada esta mañana en sesión extraordinaria y urgente. Estas cantidades son inversiones mínimas que el Ayuntamiento de A Coruña exige a las licitadoras, que podrán ampliarlas para mejorar su oferta.

Reforma en el complejo deportivo de San Diego

En el caso del complejo deportivo de San Diego, el concurso también incluye la redacción del proyecto para ejecutar "obras de reforma do centro". Esos trabajos deberá acometerlos la concesionaria, que, además, tendrá que dotar a las instalaciones de "todo o equipamento necesario para o correcto funcionamento da instalación deportiva".

El valor estimado del contrato alcanza los 112,75 millones de euros, que suponen una "estimación teórica" de los gastos e ingresos que realizará la concesionaria y que obtendrá durante los treinta años de la concesión.

Así subirán las tarifas

La empresa que lleva la concesión del polideportivo municipal de San Diego tiene el contrato caducado desde mayo de 2020, y el centro deportivo de O Castrillón, que abrió a finales de 2022, lleva años de gestión en precario. El Gobierno local saca un contrato único para que una empresa lleve los dos centros, y, según un estudio de viabilidad encargado por el Concello que no se había hecho público por entero hasta septiembre, la duración de la concesión es de 30 años.

Las matrículas y abonos mensuales previstos en el documento son de 50 euros para familias y 37 euros para individuos, que bajan a 30 en casos de jóvenes, mayores y personas con diversidad funcional, así como para los pases solo para las mañanas. La entrada de un día para adultos queda en 10 euros, nueve para niños, mientras que el minuto de párking se calcula en 83 céntimos, y los cursos varían entre los 43 y los 161 euros al mes dependiendo de las sesiones semanales y de si la persona que se apunte es abonada o no. Los precios son en general más altos que los actuales, que «resultan insuficientes para garantizar la viabilidad del proyecto», pero las cifras definitivas dependerán de las ofertas de las empresas que acudan al concurso.

Número máximo de abonados

El número máximo de abonados para San Diego se establece en 12.000, y el de O Castrillón en 5.000, pero las estimaciones para el cuarto año de concesión calculan hasta 4.900 para el primero y algo más de 1.650 para el segundo. La empresa gestora apenas pagará 85.000 euros al año al Ayuntamiento, pero el informe municipal calcula que sus gastos irán variando entre los 2,26 millones de euros el primer año de la concesión hasta los 3,12 el último, contando desde los suministros a la publicidad, el pago de mantenimientos y el abono del propio canon.

Además, deberá realizar importantes inversiones. El principal monto son los trabajos de «mantenimiento y reparación» en San Diego, un centro que ha ido quedando muy deteriorado con el paso de los años y en el que hay que realizar obras entre las que se encuentran la renovación del saneamiento a la sustitución de las ventanas, la instalación de bombas de calor, el cambio de todos los sistemas de ventilación y climatización y un nuevo pararrayos.

El Ayuntamiento descartó la gestión directa

El Concello descartó gestionar los polideportivos de manera directa o a través de una empresa municipal, y el informe de viabilidad afirma que esto supone un «ahorro» para la Hacienda municipal, sin «riesgos económicos» y con mayor «eficiencia». Una empresa privada, defiende el Concello, puede dar una «oferta superior de actividades y servicios especializados» e incluso el «fomento de la participación ciudadana», en el sentido de que, siempre según el informe, puede adaptar los servicios a la «demanda real de los usuarios».

En cuanto a la gestión conjunta en vez de sacar un contrato para cada centro, el informe afirma que la viabilidad económica depende de la «rentabilidad cruzada» de ambos centros. Por una parte, O Castrillón tiene una «previsión de ingresos reducida» en relación a San Diego, y, por otra, este centro tiene un «notable grado de obsolescencia» y necesita más inversiones; sus usuarios podrán ir al otro polideportivo si las obras obligan a cerrar parte de las instalaciones.