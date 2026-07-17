El PP de A Coruña insta al Concello a licitar las conexiones Alvedro tras los datos de junio

El Grupo Popular del Concello de A Coruña insta a la alcaldesa Inés Rey a licitar "cuanto antes" los contratos para las conexiones aéreas de Alvedro, "tras los datos del mes de junio que evidencian un descenso de pasajeros por la pérdida de destinos". Esta solicitud llega después de haberse conocido el informe de la Cámara de Comercio recogiendo la necesidad de varios enlaces directos por la alta demanda empresarial.

Según informa el PP municipal, en el último mes, el aeropuerto registró una pérdida de -1,5% de viajeros respecto al mismo mes del año pasado, "lo que evidencia que se nota la disminución de conexiones una vez pasado el efecto de los vuelos desviados de Santiago por las obras en el Rosalía de Castro".

"Inés Rey ha perdido las conexiones con Londres-Heatrhow, Londres-Gatwick, París, Bilbao, Valencia, Sevilla y Málaga y no ha recuperado ninguna. De este modo, la ciudad y su zona de influencia han dejado de estar unidos con ciudades estratégicas, limitando, de esta forma, las posibilidades de crecimiento turístico, así como el desarrollo económico y empresarial de multitud de negocios tal y como vienen denunciando las organizaciones más representativas", explica el Grupo Popular en un comunicado.

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El PP coruñés recuerda que ha presentado seis mociones durante el mandato sobre Alvedro, cuatro en este año, instando a Inés Rey "a garantizar las conexiones que acaban ahora", pero aprecian que "la alcaldesa no ha hecho nada". "Es prioritario que despierte y licite con urgencia los nuevos contratos. Los precedentes son negativos, ya que no ha recuperado ninguno de los destinos perdidos en los últimos años", sentencian.