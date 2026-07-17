Las obras y el fin del abono gratuito frenan el tráfico de pasajeros en la estación de tren de A Coruña

El año pasado pasaron por la terminal de tren de A Coruña un total de 3.482.023 personas. Es un 4,1% menos respecto a los 3,6 millones de viajeros registrados en 2024, un descenso que se explica en parte por las obras que Adif acomete en la estación y por la desaparición de los abonos gratuitos, aunque también influye en esta caída la falta de ajuste entre la oferta y la demanda en los servicios que presta la operadora Renfe, como denuncian algunos de los usuarios habituales.

En lo que respecta a las obras, el año 2024 terminó con el cierre de la estación histórica para avanzar en los trabajos de construcción de la intermodal y la puesta en servicio de la nueva estación provisional, que trajo consigo problemas en los accesos y en el aparcamiento. Estas molestias pudieron influir en que alguna de las personas que apostaban por el tren para sus desplazamientos acabase optando por otro medio de transporte. No obstante, la causa principal del descenso es el fin de la gratuidad de los abonos a mediados de año.

Desde el 1 de julio, los nuevos abonos sustituyeron a los gratuitos, implantados en agosto de 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania. La nueva modalidad ofrecía ahorros del 40% respecto a las tarifas existentes antes de la irrupción de los abonos gratuitos, que ayudaron a disparar la utilización del tren como medio de transporte en Galicia y a disparar las cifras de tráfico de viajeros en la estación de A Coruña.

El precio de dichos abonos entre A Coruña y Santiago era de 90,30 euros en el caso del mensual y de 27,35 euros por el Abono 10. En este caso, por costes el tren competía casi de igual a igual con el coche. En el del abono a Vigo, el mensual costaba 204,65 euros y el Abono 10, 64,45 euros. En este supuesto el tren ganaba de largo la partida al coche, tanto por coste (un viaje de ida y vuelta por la AP9 superaba los 40 euros) como por tiempo.

Las cifras de viajeros constatan que el grueso del descenso registrado el pasado año en la estación de A Coruña se da en los servicios de Media Distancia, que pierden cerca de 400.000 usuarios en un año (más de un 11%), a pesar de que el número de trenes aumentó de los 19.915 de 2024 a los 20.707 de 2025.

Rebeca Recio, portavoz de la Plataforma de Usuarios de Media Distancia de Renfe en Galicia, reconoce que la pérdida de la gratuidad en los abonos "hizo que a muchas personas que hacían viajes por turismo y ocio les dejase de compensar, pero es una evidencia que el ferrocarril es la única alternativa viable para muchos trabajadores y estudiantes para hacer desplazamientos todos los días", apunta.

Al ser preguntada por los datos, señala que es importante desagregarlos, "porque la situación no es igual unos meses u otros". Por ejemplo, cada mitad del año tuvo un sistema de tarificación diferente. Lo mismo va a ocurrir cuando haya que analizar los del presente ejercicio, en el que se implantó el billete único de tren, con un precio de 30 euros para menores de 26 años y 60 para el resto, y en el que los cortes de tráfico por las obras y las huelgas provocaron que muchos días los trayectos entre A Coruña y Santiago o Betanzos se tuviesen que realizar por carretera.

La portavoz de la plataforma se muestra sorprendida por el descenso de viajeros registrado en A Coruña en 2025 "porque en la práctica, sobre todo en horas puntas, los trenes siguen llenos. Especialmente en el Eje Atlántico, pero también en la conexión con Ourense, es muy difícil encontrar plaza en los trenes que coinciden con las horas de entrada y de salida del trabajo". En este sentido, Recio denuncia que las plazas ofertadas en hora punta "siguen siendo totalmente insuficientes" y que Renfe sigue sin ajustar la oferta a la demanda real. "Parece que nos repetimos mucho y que somos cansinos, pero lo cansino es estar siempre afrontando el mismo problema", lamenta.