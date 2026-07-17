Lista la urbanización de Pedralonga que albergará a los afectados por las obras del Chuac

Forma parte de las obras del Novo Chuac, pero en la práctica es el primer paso de la transformación que experimentará el barrio de Pedralonga en los próximos años. Se trata de la urbanización del terreno comprendido entre la avenida de Montserrat y la rúa Pedralonga, al sur de los edificios del Oncológico, cuyos trabajos se encuentran prácticamente finalizados a la espera de su puesta en servicio.

Esta nueva zona urbana de la ciudad, en la que la Xunta de Galicia invierte 3,3 millones de euros, será la que acoja a los particulares afectados por las expropiaciones para la construcción del nuevo hospital público de A Coruña. Se trata de un espacio de 29.076 m2 de superficie que presentan una suave pendiente y que gozan de unas vistas inmejorables sobre la ría por encima de la avenida de A Pasaxe.

Nuevos espacios públicos en Pedralonga / Casteleiro

La nueva urbanización de Pedralonga se articulará en torno a una calle de nueva apertura concebida como un viario de tráfico muy lento y de residentes, explican desde la Xunta. Esta nueva calle conecta la avenida de Pedralonga, a la altura de la entrada de la Fábrica de Armas, con la vía hasta ahora sin salida al sur del Oncológico, en las inmediaciones del edificio del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (Issga), solapándose en parte con la rúa Pedralonga. La calzada está configurada en plataforma única, incluye varios ejemplares de especies arbóreas a lo largo de su trazado y otorga un protagonismo especial a peatones y ciclistas, que tendrán preferencia sobre el resto del tráfico rodado.

Nuevas vías en el entorno de Pedralonga donde se reubicará a los expropiados por el Novo Chuac / Casteleiro

Los nuevos viales dan forma a la futura urbanización residencial en la que están previstas 17 nuevas viviendas, todas de tipología familiar aislada, para las que se reservan 6.888 m2 de edificabilidad. Junto a ellos, hay cerca de 3.000 metros cuadrados destinados a zona verde en la avenida de Montserrat, justo antes del cruce con la calle Doctor Camilo Veiras. La urbanización también contempla 70 m2 edificables de zona comercial y 70 plazas de aparcamiento (34 de titularidad pública y 36 privadas). El Ejecutivo autonómico reserva dos parcelas en Curamontes para compensar a la guardería y al hostal también afectados por las expropiaciones para que puedan mantener su actividad.

Nuevas vías en el entorno de Pedralonga donde se reubicará a los expropiados por el Novo Chuac / Casteleiro

La actuación también tiene en cuenta el paso del Camino Inglés por la zona. De hecho, se ha ampliado la acera en varios tramos hasta los 6 metros y se ha incluido la plantación de arbolado a lo largo del recorrido.

El entorno de la Fábrica de Armas es una de las zonas de la ciudad que albergan más bolsas de suelo para extender la trama urbana. De hecho la Xunta proyecta en la zona de Monte Mero el desarrollo de un ámbito en el que está prevista la construcción de 4.000 viviendas. También en el entrono de Pedralonga se acaba de retomar la construcción de varios edificios, entre ellos uno con 30 viviendas de protección, que sumarán cerca de 1.000 viviendas para completar la urbanización en las proximidades del puente de A Pasaxe.