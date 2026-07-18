El Concello de A Coruña eleva en casi 100 millones el contrato para la gestión de la planta de Nostián en su nueva licitación

El Concello ha vuelto a sacar a contratación la concesión de servicios para la remodelación y explotación de la planta de tratamiento de residuos de Nostián después de que la primera licitación, resuelta el pasado mes de junio, quedase desierta por la falta de empresas interesadas. El concurso para la planta, que lleva desde 2020 en precario y sin contrato, no consiguió atraer a las empresas, que consideraban que las condiciones económicas propuestas no eran rentables. Por este motivo, el Gobierno local ha decidido subir la apuesta, modificar los pliegos y elevar en casi 100 millones de euros el valor del contrato, con 25 años de duración.

Si en los pliegos de la primera convocatoria el valor conjunto del contrato superaba los 642 millones de euros, en esta segunda tentativa la cuantía asciende a 736 millones de euros, con la intención de que esta vez sí haya empresas interesadas en postularse. Para eso el Concello ha retrocedido al trámite de alegaciones de las empresas que mostraron interés en la licitación (Urbaser, FCC y Valoriza), evitando así iniciar el proceso casi de cero, lo que retrasaría aún más la entrada de la nueva concesionaria.

La estrategia del Concello

El Ayuntamiento opta por dos vías para atraer a las empresas: un incremento del 16,5% en el coste por tratamiento de tonelada de basura y un mayor volumen de residuos tratados que acabará en vertederos, denominada técnicamente rechazos.

De una media anual de 48.350 toneladas de rechazos durante los 25 años de la concesión sube a 68.460, por los que la empresa concesionaria pasaría de cobrar 5,99 millones de euros anuales a 7,48.

FCC había reclamado en sus alegaciones que el bioestabilizado se contabilizara mayoritariamente como residuo que acabaría en un vertedero externo. En contra de su posición inicial, el Concello acepta ahora calcular como rechazo el 60%. En el anteproyecto del concurso, estimaba que la nueva planta generaría una media anual de 33.516 toneladas de bioestabilizado. Con la revisión, 20.110 serán consideradas rechazo.

Los nuevos costes no implican una subida

La alcaldesa, Inés Rey, aseguró el pasado miércoles que estos nuevos costes no implicarán una subida de la tasa de residuos que abonan vecinos y empresas. La revisión se aprobó, argumenta, con el fin de «aportar maior seguridade xurídica e económica ás posibles licitadoras».

El Ayuntamiento remarcó que la concesión de las instalaciones incluye la obligación de que la concesionaria modernice el complejo con, entre otras obras, una nueva línea de tratamiento y nuevas naves de compostaje. Con estas mejoras, el Ayuntamiento prevé reducir la generación de rechazos en más de 10.000 toneladas al año.

La falta de ofertas de las empresas, asume el Concello, «constituye un indicador objetivo de que el mercado no ha considerado rentable o asumible el contrato en los términos configurados, singularmente cuando tal percepción coincide con advertencias formuladas por potenciales operadores en el trámite de alegaciones».

Ya antes de las reclamaciones de los gigantes del sector, la Oficina Nacional de Evaluación, dependiente del Ministerio de Hacienda, había advertido de que el contrato no era «viable financieramente» para las compañías porque no llegarían a «recuperar la inversión realizada».

Ante ese informe no vinculante, el Concello prefirió no reformular el concurso. Las modificaciones al alza de los costes vinieron después de que las empresas interesadas en el contrato de Nostián presentaran alegaciones. Con las modificaciones aprobadas admite que ese primer incremento del precio «no ha bastado para hacer el contrato atractivo».

Desde su creación, Albada ha sido la única concesionaria de la planta de Nostián. El Concello llegó a intervenir temporalmente las instalaciones, aunque la mayor parte del tiempo se ha estado gestionando con una prórroga forzosa a la espera de concluir el nuevo concurso.