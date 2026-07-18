A Coruña vive un sábado con cielos nublados y temperaturas suaves

Galicia vivirá este sábado entre jornada en la influencia de las altas presiones que se encuentran al oeste de las Islas Británicas.

Esto se traducirá en que el día comienza con nieblas y nubes bajas en la mitad norte de la comunidad, que irán disminuyendo conforme avance la mañana.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, mientras que las máximas experimentarán un ascenso. Sin embargo estas máximas serán más notorias en el sur. Los termómetros llegarán a marcar 24 grados de máxima

Los vientos soplarán de componente norte, con intervalos moderados por la mañana y rachas más fuertes por la tarde en todo el litoral.

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De cara a los siguientes días, las temperaturas irán subiendo poco a poco. El domingo se vivirán 26 grados de máxima en A Coruña, el lunes 28 grados y el martes 29.