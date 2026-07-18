Decenas de fans esperan por el concierto de Alejandro Sanz a unas horas de su concierto en A Coruña

A las puertas del recinto de Coruña Sounds en el Muelle de Batería ya se habían instalado los primeros fans del cantante Alejandro Sanz el pasado miércoles. El malagueño ofrecerá un concierto de su gira este sábado a las 22.00 horas.

El concierto es el único que hará en Galicia y sirve como presentación de su último trabajo, ¿Y ahora qué+?, que da nombre al tour. Clásicos de su repertorio, como Amiga mía o Corazón partío, también formarán parte del espectáculo.

En la mañana de este sábado las sillas de playa ya eran numerosas en la plaza de Ourense. Todos ordenados en fila respetando el turno y ya llegando a las puertas de la Delegación del Gobierno.

A primera hora de la mañana eran un puñado los y las fans que despertaban esperando que den las 22.00 horas, mientras que a mediodía se podían contar ya varias decenas de personas.

"Este es mi segundo concierto de Alejandro Sanz este año. Lo vi en Gijón antes. Soy fan desde los once años y tengo 46, así que más de tres décadas siguiéndolo y apoyándolo. Nosotros no somos fans, somos fams. Alejandro nos llama así porque somos su familia y por eso cambia la letra. Te hace sentir realmente como su familia. Ahora es más difícil coordinarse para verlo en concierto, tenemos que hacer cuadrar las vacaciones", explicaba Rebeca da Cruz, que viene desde Vigo, a este periódico el pasado sábado.

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Después de mucho esperar, a todos estos "fams" ya solo le quedan unas horas para disfrutar de un concierto que llevan mucho tiempo esperando. En el interior ya se podía ver entre rejas que todo se estaba ultimando para la que seguro que será una gran velada.