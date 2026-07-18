El Concello de A Coruña y los promotores reactivan el polígono de mil pisos entre A Pasaxe y Monte das Moas

El Concello de A Coruña y los promotores del polígono urbanístico de Fariña Ferreño, un espacio entre la avenida de A Pasaxe y el instituto Monte das Moas en el que se prevén construir unos mil pisos, han reactivado la tramitación del desarrollo, seis años después de que se aprobase de manera inicial el proyecto de urbanización. Los vecinos de la zona, muy críticos con la elevada densidad edificatoria y, sobre todo, con algunas soluciones elegidas por los promotores para trazar calles y salvar desniveles, han vuelto a presentar alternativas para el diseño propuesto. El Concello asegura que están trabajando en el proyecto en colaboración con la junta de compensación y ha atendido las “sugerencias de mejora” de los residentes del barrio.

En la segunda gran carrera urbanística del siglo XXI en A Coruña, Fariña Ferreño trata de sacar la cabeza entre los avances de Visma (ya con edificios en marcha) y Parque de Oza, en una fase similar. Con una elevada edificabilidad y sin vivienda pública o protegida, permite la construcción de más de un millar de pisos, distribuidos en una docena de edificios. Tiene la mayor edificabilidad entre los proyectos urbanísticos heredados del anterior PXOM y una de las más elevadas que contempla el plan general (2,44 metros cuadrados construibles por cada metro cuadrado de superficie). La Xunta dio autorización ambiental el mayo de 2023.

Reproches vecinales

Uno de los puntos más contestado son los muros de contención proyectados para evitar el arrastre de tierras: los vecinos de la asociación Castrillón-Urbanización Soto IAR consideran que impiden la conexión peatonal «natural» entre O Castrillón y el parque de Eirís. La necesidad de estos muros deriva de que el proyecto prevé elevar el terreno en el que se establecerán los edificios. A esto, la asociación vecinal se opone porque altera el «perfil natural» de la superficie y porque los edificios provocarán «un impacto visual en el borde de la ciudad que no parece aceptable»: según señalan, se verán muros y casas desde la bahía de Oza.

Además, los residentes del barrio se muestran en desacuerdo con una plaza de más de 2.000 metros cuadrados porque creen que es “un mal proyecto”, tanto por su diseño como “por la calidad de las zonas verdes y mobiliario urbano del mismo”, una solución que llegaron a calificar de "insulto a la inteligencia".

Fase de tramitación

El Concello de A Coruña señala que, en estos momentos, están en trámite de informes para la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, esto es, el diseño de las calles y los servicios públicos necesarios para albergar los edificios en los terrenos que son hoy monte o fincas que aún se cultivan de manera informal. Fuentes municipales relatan que han recibido a los vecinos y atendido sus sugerencias de mejora, “para intentar incorporal el mayor número posible” de las mismas, eso sí, “dentro de lo que permite la ordenación prevista por el plan general para este polígono.

Según las mismas fuentes, están “trabajando en mejorar” las zonas verdes, “el impacto de los desniveles que va a generar la propia urbanización” y la “permeabilidad entre el nuevo desarrollo”, que llega hasta el inicio de A Pasaxe en Os Castros, con el parte de Eirís. Para ello, añaden, están “trabajando en colaboración con la junta de compensación”.

La asociación de vecinos Castrillón-Urbanización Soto-IAR recuerda, en un comunicado que remitió ayer, que presentaron alegaciones en 2018, pero no tuvieron respuesta hasta hace unas semanas, cuando fueron informados de que la junta de compensación se había dirigido al Concello para solicitar la aprobación definitiva.

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El colectivo vecinal ha trasladado nuevas sugerencias adicionales para el polígono. Entre ellas, una reordenación de viales en la calle Javier López López (Oleducto), a uno y otro lado de la mediana, para que uno albergue coches y otro sea peatonal y verde; eliminar la gran rotonda que aparece en el proyecto, unificar la zona verde dividida, sin viales; y establecer la del barrio con la calle Javier López López a través de la prolongación de la Calle Curtis, de manera que estarían al mismo nivel sus cotas.