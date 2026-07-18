El Festival Noroeste de A Coruña desvela su programación por fechas y escenarios: Rusowsky y Bomba Estéreo tocarán en Riazor

El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña presentó a principios de esta semana su cartel completo de artistas que actuarán entre el 5 y el 8 de agosto en siete escenarios y este sábado ha hecho público dónde y qué días actuarán cada uno, aunque todavía queda por saber el horario de cada concierto.

En total serán siete los escenarios con la playa de Riazor como principal aliciente el viernes 6 y sábado 7 de agosto. Como el pasado año, las plazas de María Pita, España y Azcárraga, así como el castillo de Santo Antón, parque de Santa Margarida y O Portiño serán también lugares de actuaciones.

Miércoles con Dorian

La programación comenzará el miércoles 5 de agosto en donde tocarán Law, David Regueiro Trío con Pablo Castaño, Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito en la plaza de Azcárraga; Colorado, Greasy Belly, Agoraphobia y Frankie and the Witch Fingers en el Campo da Leña; Freestyle People & Gallos del Norte, Orquesta Invisible, Catuxa Salom y Bongeziwe Mabandla en el parque de Santa Margarida.

Ese día habrá también una actuación con aforo reducido y más íntima de Anna Andreu en el castillo de Santo Antón. El escenario más grande será en María Pita en donde actuarán Ángel Stanich, Dorian y la Familia Caamagno con la Orquestra do Quince.

Jueves muy coruñés

El jueves 6 será un día muy coruñés con grupos y artistas locales como Apolo18, Moura, Meu, Xosé Lois Romero & Aliboria, Mar de Fondo, Silvia Penide o Zënzar.

La plaza de Azcárraga acogerá los conciertos Apolo18, MFC Chicken, La Perra Blanco y Moura, mientras que en el Campo da Leña estará Mar de Fondo, Meu, Tsunami Arise y Ruxe Ruxe; en Santa Margarida la Banda Diversidarte con Silvia Penide y la Sophie Simonds Band, Mounqup, Xosé Lois Romero e Aliborio y Mari Froes.

El castillo de Santo Antón será el lugar para el concierto de Ana Lua Caiano y la plaza de María Pita tendrá a Vicente Calderón, Yerai Cortés y Zënzar.

Viernes y sábado en Riazor

Los días grandes serán el viernes 7 y sábado 8 de agosto en los que la actividad se centrará en la playa de Riazor. El primer día será con Crowded, las coruñesas Bala, Sprints y Rusowsky mientras que el segundo con la también coruñesa Sés, Echo & The Bunnymen y Bomba Estéreo.

Esos dos días también habrá actuaciones en O Portiño con Dj Mil el viernes, Sofiperies y Saya Dj el sábado, a lo que se añadirá Rey Dj, La Yaya Dj y Monkey Mambo Club el domingo.

'Noroestiño'

Además, el Concello también ha programado diferentes espectáculos en los Jardines de Méndez Núñez pensados para el público familiar entre el jueves 6 y el domingo 9 bajo el título de 'Noroestiño'. También se programará el espectáculo Amoriños de Xosé Antonio Touriñán y David Perdomo el domingo en el parque de Santa Margarida como cierre del festival.